中印對抗升級！印度宣布「永久禁止59中國APP」　TikTok再列黑名單

▲印度宣布禁用59款中國APP，其中包括TikTok。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

自中印兩國在2020年6月爆發邊境衝突以來，印度就4度對微信、百度等多個中國企業旗下的APP祭出一連串禁令。印度電子與資訊科技部（MeitY）最近宣布，境內將自今年6月起，永久禁止包含著名短影音平台Tik Tok在內的59個中國APP，因為這些APP「有損印度的主權和領土完整、印度國防、國家安全和公共秩序」。

綜合路透社與《印度經濟時報》報導，印度政府是在去年6月首次頒布禁令的。當時，政府曾要求被點名的59個APP的所屬企業解釋，它們將如何遵守隱私與用戶資料安全等相關方面的規範；然而，據知情人士透露，這些企業的回應都無法讓政府滿意，因此政府才頒布了這項永久禁令。這項禁令是根據《資訊科技法》（ITA）第69A條所提出的。

路透社指出，TikTok一名代表在接受《印度經濟時報》採訪時表示，該公司內部目前正就此禁令的頒布做評估，未來將在適當的情況下做出回應。不過，外媒至今仍無法與印度電子及資訊科技部取得聯繫。據中國媒體《環球網》報導，中國駐印度大使館發言人嵇蓉在禁令頒布後立即表示，中方堅決反對印方一再以「國家安全」為藉口，對擁有中國背景的APP頒布禁令，希望印方能夠為各國市場主體在印度的投資經營，提供公平、公正、非歧視的營商環境。

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