解放軍東海秀肌肉　三海軍攻擊艦艇實戰化訓練

▲解放軍海軍揚州號飛彈護衛艦實射火箭深彈。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍持續在東海組織「實戰化訓練」，據《中新社》報導，解放軍揚州艦、常州艦、濟南艦三艘飛彈驅逐艦、護衛艦，於近日在東海某海域，組織實戰化訓練，發射數枚火箭深彈，提升所謂「打贏能力。」

揚州號飛彈護衛艦是中共解放軍海軍，第19艘054A型飛彈護衛艦，2013年下水；常州號飛彈護衛艦為第8艘054A型飛彈護衛艦，2010年下水；濟南號飛彈驅逐艦為解放軍第5艘052C型飛彈驅逐艦，2012年下水。

▲解放軍海軍常州號飛彈護衛艦實射火箭深彈。（圖／取自中新社）

公開資訊顯示，這三艘飛彈驅逐艦、護衛艦，具有可單獨或協同海軍其他兵力，攻擊敵水面艦艇、潛艇的能力，並有較強的遠程警戒和防空作戰能力。

針對此次解放軍海軍一口氣出動三艘攻擊性艦艇，在東海舉行大規模演訓，官媒報導指稱，艦艇先後進行了主砲射擊、綜合攻防、聯合搜救等20餘個課目的實戰化訓練，軍方負責人表示，官兵在一次次近似實戰的演練中，打贏能力得到進一步錘煉。

報導指稱，隸屬於解放軍東部戰區海軍的揚州艦、常州艦、濟南艦是在「1月下旬」，於東海某海域進行訓練，包括模擬敵潛艇攻擊，與敵狹路相逢等，訓練中，揚州艦「數枚火箭深彈從兩個不同方向攜風裹浪直撲目標。」作戰參謀林秋明表示，這次演練沒有上級通報，各艦對靶機升空時間、方位距離等信息一無所知，完全依靠自身搜索、跟踪、攔截，但也更貼近實戰了。

解放軍方指稱，時下天氣陰晴不定、晝夜溫差較大，訓練海域水文氣象、電磁環境複雜，這些都是磨礪刀鋒利刃的最佳平台。

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