挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

▲河南老農挖出紅色棺材。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

古代皇親貴族為讓往生者在死後也能享有榮華富貴，常會以珍奇寶物當作陪葬品，不過對大多數的一般老百姓來說，並未真正見過皇親貴族的葬禮，更遑論見到墓葬棺木，因此當他們看到有別於平常的棺木時，可能會因怕招來惡運而感到害怕。大陸河南一名老農即挖出一具紅色棺木，嚇得以為是不祥之兆的「血棺」，因此立即將它燒掉，沒想到當地考古部門發現，這具血棺竟價值高達近22億，讓專家直嘆可惜。

根據《狐搜》報導，事件發生在2005年，河南一名老農買了一塊田地，想在上面蓋房子，當他挖開土地準備打地基時，發現地下竟然埋著一具紅色的大棺材！但根據當地習俗，只要是紅色的棺材都稱之為「血棺」，是不祥的徵兆。老農把棺材抬出來後，仔細打量了一下發現這具棺材應該具有一定的年份，但上方的紅漆卻沒有任何剝落，棺材正中間甚至嵌了一面銅鏡，看起來高貴又神秘。

▲當地村民都誤以為紅色棺木是凶兆的血棺。（圖／翻攝自微博）



不久後，老農挖出血棺的消息就在村內傳開，許多村民都前來朝聖，但村民大多沒看過紅色的棺木，只見過一般的黑色，因此紛紛開始七嘴八舌指出，「這是不是帶怨氣」、「不管棺木是什麼來頭，從房子下方挖出來都非常晦氣」等等，老農越想越不對勁，便聽從了村民「放把火燒了去邪氣」的建議，眾人合力將紅棺燒了。

特別的是，這具紅棺燒了非常久都遲遲未燒乾淨，火都沒了棺木仍有許多殘渣。眾人燒血棺的消息也傳到當地考古部門，官員連忙帶專家趕過來，並對老農新家附近的土地到處調查，果不其然在不遠處發現了一座清代古墓，且這座古墓並未被盜墓者偷過，裡面有大量金銀珠寶。

▲村民「放火燒血棺」的消息驚動了當地的文化部門。（示意圖／翻攝自百度百科）

考古部門和專家對剩餘的紅棺殘渣進行調查後，發現他們燒掉的不是所謂的「血棺」，而是大陸重點保護野生植物做成的「金絲楠木棺」，且從裡面的陪葬品來看，可以推測出棺材主人生前應該是出自名門望族，至於使用紅色噴漆則是因為棺材主人過世時已經超過80歲，且是自然死亡，因此稱為「喜喪」。

考古部門專家表示，這個棺材粗估價值大概有5億人民幣（21.6億），不過他們也提醒民眾，在古代時，不同身分的人下葬時使用的棺材顏色也會有所不同，像是少年、未婚女性會使用白棺，皇族貴冑則可使用金色，不同顏色並非為「凶兆」。

▲在一般村民的印象中，棺木應該是莊重的黑色。（示意圖／翻攝自百度百科）