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華山基金會「愛老人愛團圓」　人瑞揮毫...基隆媽護老過好年

▲華山基金會「愛老人愛團圓」 人瑞揮毫祈福...基隆媽護老過好年。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲華山基金會「愛老人愛團圓」，人瑞揮毫祈福...基隆媽護老過好年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

華山基金會發起2021「愛老人愛團圓」，在農曆除夕前為孤老送上年菜、春聯、元宵、義工手作多功能保暖套等共12樣禮。站長們在基隆知名媽祖廟慶安宮，舉辦愛心祈福暨設攤活動，展開三天25日至27日邀請百歲人瑞詹奶奶前來揮毫寫春，期盼在基隆媽慈光庇佑下，年菜經費不因寒流急凍，各界善士大德多加伸出援手。

華山基金會表示，基隆北海岸地區600位弱勢長輩年菜及服務經費，僅認助3成，站長們萬分焦急，在地基隆知名媽祖廟慶安宮，護老過好年，舉辦愛心祈福暨設攤活動，邀請百歲人瑞詹奶奶前來揮毫寫春，為活動揭開序幕，期盼在基隆媽慈光庇佑下，年菜經費不因寒流急凍，各界善士大德多加伸手，送孤老一份溫暖年菜700元/份，或認助服務經費1250元/月，讓弱勢長輩平安過好年。

▲華山基金會「愛老人愛團圓」 人瑞揮毫祈福...基隆媽護老過好年。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲在地基隆知名媽祖廟慶安宮，護老過好年，舉辦愛心祈福暨設攤活動，邀請百歲人瑞詹奶奶前來揮毫寫春。

愛心祈福與設攤活動，於慶安宮廣場一連展開三天（1月25日至27日上午10點到下午2點）。活動第一天，百歲人瑞詹奶奶等5位老寶貝，在知名書法老師馬水城、唐足惠、胡清輝與愛心團體陪伴下，虔心參拜媽祖，並一起新春揮毫，寫下吉祥話。今年是金牛年，慶安宮特為老寶貝加持牛轉乾坤御守，由市議員童子瑋與總幹事張如松先生親自為長輩配戴，祈盼新的一年平安喜樂。基隆市紳士協會、汐止青商協會更率先響應，認助年菜，並與長輩一同抽出牛年如意籤，祈求好運不斷，有拜有保庇，愛心設攤獲得更多善款，福報綿長。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，於台澎金馬設立近400站，服務約3萬名三失（失能、失智、失依）老人，目前基隆新北海岸地區服務近600名長輩，孤單身影，急需守護，誠摯邀請社會大眾、愛心企業，支持孤老認助計畫（1250/月、1萬5000/年)、或響應愛心年菜（700元/份），助老團圓，服務不斷炊。愛心專線：02-2427-1281。

▲華山基金會「愛老人愛團圓」 人瑞揮毫祈福...基隆媽護老過好年。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲華山基金會「愛老人愛團圓」 人瑞揮毫祈福...基隆媽護老過好年。（圖／記者郭世賢翻攝）

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