視察基隆望海巷景觀橋工程　林右昌：全台最美跨海鐵馬道

▲視察基隆望海巷跨海景觀橋工程，林右昌：全台最美跨海鐵馬道。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌25日視察「望海巷漁港友善人行暨景觀跨橋工程」進度，目前跨橋工程中間段鋼梁吊掛作業已經完成，只剩部分景觀鋪面及欄杆與景觀燈組裝作業，林右昌對工程設計及進度表達肯定外，也期勉加速工進，以順利完成「望海藍帶鐵馬道」前後段的串接。

林右昌說，基隆市及新北市自行車道改善完成之後，透過望海巷漁港跨海景觀橋銜接起來，讓基隆最夯的潮境公園、海科館等景點，以及新北市的水金九、東北角觀光區連成一氣，未來一定會成為北台灣最具魅力的觀光廊帶，也是兩市之間觀光合作的最佳案例。

林右昌指出，市府接下來還要進行長潭里道路拓寬、潮境公園及潮間帶潛水設施改善、長潭漁港設置服務中心等，屆時從水金九一路到八斗子車站、潮境公園，將會串接成為東北角最棒的觀光區域，帶來更多的觀光人潮。

基隆市政府產業發展處長黃駿逸表示，本跨橋工程屬於「望海巷海灣串聯計畫」的一部分，也是串接「望海藍帶鐵馬道」前後段的最後一哩路，前段的外掛自行車道長度約140公尺，自平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，以及後段的平面自行車道長度約250公尺，八斗子車站到望海巷濱海遊憩中心，已在109年3月啟用。

黃駿逸說，本跨港橋梁工程於2019年12月28日開工，克服了種種設計及施工的困難，原本預計在2021年1月底完工，因連續一個月降雨的影響，預計可在2021年3月左右完工，完工後將可完整銜接前後段自行車道，串連長潭及望海巷漁港親水空間，結合生態旅遊觀光、漁業轉型及休閒漁業等活動，吸引更多遊客前來體驗。

▲林右昌指出，市府接下來還要進行長潭里道路拓寬、潮境公園及潮間帶潛水設施改善。

黃駿逸也表示，為符合行政院「向海致敬」政策，市府針對長潭及望海巷漁港週邊的水域、漁村及潮境公園等進行點、線、面的廊帶串聯規劃，目標朝海洋永續、智能科技、教育展示及觀光休閒等跨域加值的理念，目標成為東北角觀光遊憩廊帶的全國示範區。 未來，市府也將持續與海科館、海大及基隆區漁會等單位，串聯周邊海洋及漁業休閒體驗遊程，推出潮境海灣節、國際帆船賽、無動力水上獨木舟、立槳等活動。

望海巷漁港位於基隆市中正區長潭里，是利用海邊岩礁隙縫與陸地間空地闢建而成，自1962年起動工興建，歷經三次改建工程，現有泊地0.74公頃、碼頭380公尺，鄰近望海巷潮境保育區、海科館及八斗子車站，與新北市瑞芳區比鄰，周邊七斗山自然環境、長潭里望海巷漁村人文及產業資源豐富，為串聯整體東北海岸廊重要樞紐。

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