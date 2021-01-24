巷弄遭2車包夾！藥頭辯：隔音好以為遇仇家...駕賓士撞警車判無罪

▲賴姓藥頭涉嫌開車衝撞警方，結果忘記繫安全帶反而被玻璃割傷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者徐愷昕／基隆報導

賴姓藥頭2020年3月7日在基隆一帶與南港警上演了一場驚險追逐戰！當時駕駛賓士C300的賴男為了躲避查緝，竟在市區巷弄內倒車衝撞警方，遭逮後因此被依妨害公務等罪嫌起訴。法院審理時，賴男辯稱他被追捕當下，對方的車輛及身上都沒有警局標識，他真的不知道是警察在執勤；法官勘驗相關證據後認為，偵防車車身確實與一般小客車無異，上方無任何可見為公務單位的標誌，審結同意賴男說詞，判他無罪。可上訴。

賴男平日以販毒為生，檢警2020年間組成專案小組經多日調查，終於在基隆地區掌握他行蹤，3月7日遂派員前往拘捕，不料緝捕過程中賴男因不想坐牢，竟數度踩油門駕車衝撞警方，導致他和坐在副駕座的吳姓女友因未繫安全帶，車輛急煞時往前衝重擊擋風玻璃，女友因此遭破碎的擋風玻璃割傷。

南港警方當場亮槍喝令2人下車，並於吳女的隨身皮包中查獲3包海洛因，另因還有在該嫌租屋處查獲改造90手槍枝零件，詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務罪移送基隆地檢署偵辦。

針對撞警一事，基隆地院審理時賴男否認有妨害公務及毀損公物罪的犯行，他辯稱自己當天開車載女朋友出門，一到巷口就看到一台自小客車擋住他的去路，接著就看到一群人手上拿著棍棒走過來，口中念念有詞，但是因為他車子隔音效果還不錯，所以聽不清楚對方在說什麼。

賴男再強調，「他們拿棍棒直接敲我的車子，我覺得可能是仇家尋仇，所以就倒車，又發現後面有一台車擋住，我就又往前開，想要撞開前方的那台車；我當時真的不知道是警察過來執行勤務，因為他們身上或車子都沒有警局的標識」。

當時值勤的員警則出庭表示，「公務車不會有明顯標示，因為是偵防車所以看不出來；我確定我同事下車有表明身分，因為賴男開的是很好的車，他有沒有聽到我沒有辦法肯定」等語。

法官勘驗相關監視器畫面及證物後認為，偵防車的車身上並無任何可見為公務單位的標誌，也未懸掛警用警示燈，外型確實與一般自小客車無異，賴男誤認成仇家甚至推撞包圍車輛應屬常情，加上到場員警身上也沒穿著任何得認識為警員的服飾，審結採信賴男說詞，判他無罪。全案仍可上訴。

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