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基隆牛年「國安家慶」春聯+限量紅包　2/1起區公所市府服務台索取

▲基隆「國安家慶．牛轉乾坤」春聯紅包 2/1起區公所市府服務台索取。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆牛年「國安家慶」春聯限量紅包，2/1起區公所市府服務台索取。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

歡歡喜喜迎新年，基隆市政府精心設計牛年春聯「國安家慶」及限量紅包送市民，市長林右昌26日在慶安宮和國策顧問、慶安宮主委童永參香為基隆、台灣祈福，發表牛年春聯與紅包，表示因疫情緣故，2021年紅包2月1日起，改由七區區公所及市府服務台供民眾索取，春聯藉民政系統發送至各家戶。

▲基隆「國安家慶．牛轉乾坤」春聯紅包 2/1起區公所市府服務台索取。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2021年春聯用心提字「國安家慶」，寓意國家在疫情肆虐之下，能持續維持像過去安定平穩，家家和樂家慶。

林右昌表示，2021年春聯用心提字「國安家慶」，寓意國家在疫情肆虐之下，能持續維持像過去安定平穩，家家和樂家慶，這是新的一年祈願與祝福，這份春聯將透過民政系統發送基隆市每個家戶，希望大家國安家慶，一切順利平安。限量紅包則維持一貫風格，今年許願「牛轉乾坤」，希望疫情早日過去，扭轉狀況都順利幸福。

林右昌指出，今年因疫情關係，取消到市場發送紅包，從2月1日起，各準備1000個紅包在七區區公所及市府服務台供民眾索取，他提醒大家索取時，遵循防疫指引戴口罩。他本人過年到廟宇参香祈福時，也不會發紅包，請大家見諒。

▲基隆「國安家慶．牛轉乾坤」春聯紅包 2/1起區公所市府服務台索取。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌上任後，每年發表春聯都親自選字，依序是羊年「基地昌隆」、猴年「盛發萬年」、雞年「福佑利豐」、狗年「喜臨旺來」、豬年「富泰康寧」、鼠年「瑞風亨祥」到今年「國安家慶」；春聯及限量紅包採一系列設計，傳遞祝福亦感受新年喜洋洋。

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