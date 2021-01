拜登戴20萬瑞士錶簽「愛用國貨令」　名貴勞力士遭《紐時》砲轟！

▲拜登戴的勞力士手錶引起爭議。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

美國新任總統拜登近來忙於推翻舊政,而25日簽署的行政命令卻是遵循川普的「美國製造」(Made in America)路線,讓聯邦政府優先採購「美國貨」,以挽救製造業與勞工困境,但他自己卻戴著瑞士品牌勞力士(ROLEX)昂貴手錶,要價將近20萬台幣。

根據《紐約時報》報導,日前的總統就職典禮上,拜登手戴一塊藍色錶盤的勞力士Datejust手錶,其售價超過7000美元(約新台幣19.6萬元),此外,他也曾配戴另一瑞士公司歐米茄(Omega)的Moonwatch Professional與Diver 300M,兩個錶款售價在5000到6000美元不等。

▲▼拜登簽署「愛用美國貨」的行政命令卻選用瑞士的勞力士手錶。(圖/達志影像/美聯社)

報導稱,事實上,在那些價錢輕鬆上看5位數的高級品牌中,拜登擁有的錶並非奢侈品,頂多只能算是「入門款」,但撰文者仍然認為,他的選擇不夠謹慎。另一個受到批評的原因是,他與幾位「愛用國貨」的美國前總統不同,拜登選擇的手錶出自瑞士品牌。部份支持者則認為,拜登戴的是其他品牌的手錶。

New YouTube Short Video



This is Joe Biden’s ROLEX

https://t.co/3jtS0ao1LG pic.twitter.com/j38LIrRqGD