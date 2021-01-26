拜登戴20萬瑞士錶簽「愛用國貨令」　名貴勞力士遭《紐時》砲轟！

▲拜登戴的勞力士手錶引起爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國新任總統拜登近來忙於推翻舊政，而25日簽署的行政命令卻是遵循川普的「美國製造」（Made in America）路線，讓聯邦政府優先採購「美國貨」，以挽救製造業與勞工困境，但他自己卻戴著瑞士品牌勞力士（ROLEX）昂貴手錶，要價將近20萬台幣。

根據《紐約時報》報導，日前的總統就職典禮上，拜登手戴一塊藍色錶盤的勞力士Datejust手錶，其售價超過7000美元（約新台幣19.6萬元），此外，他也曾配戴另一瑞士公司歐米茄（Omega）的Moonwatch Professional與Diver 300M，兩個錶款售價在5000到6000美元不等。

▲▼拜登簽署「愛用美國貨」的行政命令卻選用瑞士的勞力士手錶。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，事實上，在那些價錢輕鬆上看5位數的高級品牌中，拜登擁有的錶並非奢侈品，頂多只能算是「入門款」，但撰文者仍然認為，他的選擇不夠謹慎。另一個受到批評的原因是，他與幾位「愛用國貨」的美國前總統不同，拜登選擇的手錶出自瑞士品牌。部份支持者則認為，拜登戴的是其他品牌的手錶。

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This is Joe Biden’s ROLEX

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報導解釋，若將樂於彰顯身份的川普排除，近幾十年來美國總統大多都拋棄奢侈名錶，轉而戴起美國大眾型手錶。例如，前總統柯林頓（Bill Clinton）選戴的美國天美時（Timex）Ironman手錶1993年曾被《華盛頓郵報》下過如此評論，「這是一款塑膠電子錶，厚如磚頭，帥氣如仙」。

繼任者小布希（George W. Bush）更為低調，戴的是曾在雜貨店就能買到的天美時Indiglo，手錶通常價格落在50美元（約新台幣1400元）或更低。歐巴馬（Barack Obama）則選用密西根州底特律品牌Shinola的中價位經典款或是南加州品牌Jorg Gray的運動手錶。

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