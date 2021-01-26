　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美首位女性財政部長出爐！　Fed前主席葉倫將與拜登合推53兆紓困案

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院針對拜登政府財政部長的人事任命，於美東時間周一（25日）傍晚以84票對15票壓倒性票數通過，確認由聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）出任，成為美國史上第一位女性財政部長。此次反對票均由共和黨議員投下，他們憂心1.9兆美元（約新台幣53兆元）的紓困案為「非必要之舉」。

▲▼聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯準會前主席葉倫確定出任財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，兩黨席次五五波的參議院以壓倒性票數通過葉倫的人事任命後，民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，葉倫已經是第二次締造歷史，成為美國史上第一位女性財政部長。7年前在歐巴馬政府時期，葉倫則是成為美國史上第一位聯準會女性主席，才財經領域的表現卓著。

「在財政部裡面，有好幾條長長的走廊，一共懸掛了77位歷任財政部長的頭像 ─ 全都是男人，一路回溯到漢彌爾頓（Alexander Hamilton）」，舒默在推特上寫道，「今天我很高興把票投給了葉倫，並在走廊上掛上第一張女性頭像。」

拜登上任力推疫情大規模紓困案，葉倫將會在其中扮演關鍵腳色。財政部將會仔細審閱拜登提出的計畫，內容包括將企業稅從21％調高至28%，以及針對年薪40萬美元（約新台幣1116萬元）以上的族群調高稅負。

共和黨部分參議員不斷表達對1.9兆美元紓困案的憂慮，表示川普政府任內在2017年減稅以及在疫情間已投入5兆美元而出現財政赤字，如今若再舉債的話，對未來財政負擔會大幅加大。

此前共和黨溫和派參議員羅姆尼（Mitt Romney）即表示，他願意就紓困案聽聽白宮想說什麼，但總額實在大得嚇人，「從中國政府那裡借幾兆幾兆的錢來花，對於要讓我們經濟長期走強並不是一件必要的事。」

ET快訊
梗圖妹現身！搶防疫保單1句話被酸爆　她嗆要網友賠償
快訊／高市刑大緝毒高手心肌梗塞　搶救14天宣告不治
少女連點外送4個月！　店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓
快訊／美國首位女財長！　Fed前主席葉倫將與拜登合推53兆紓
台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武裝男「斬父下體」割鼻切唇！警攻堅遇猛火力　開門驚見滿屋炸彈

全球新冠確診「突破1億大關」　超過214萬人死亡

延續川普路線！拜登將簽行政命令　強化「美國製造」

封城變富翁！20歲男放無薪假　反靠「賣小東西」一天爽賺45萬

眾院遞交彈劾案！參院15天後開審　通過川普終身失去競選總統資格

美首位女性財政部長出爐！　Fed前主席葉倫將與拜登合推53兆紓困案

川普卸任後姪女準備改姓！　痛批叔叔「對美國造成巨大傷害」

疫苗遇南非變種病毒「效力減弱」！　莫德納承諾研發新強力注射劑

檢討川普政策！科技產業協會籲新政府　對中管制出口應與盟邦合作

美史上第一位女性財政部長　參議院人事任命投票進行中

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

武裝男「斬父下體」割鼻切唇！警攻堅遇猛火力　開門驚見滿屋炸彈

全球新冠確診「突破1億大關」　超過214萬人死亡

延續川普路線！拜登將簽行政命令　強化「美國製造」

封城變富翁！20歲男放無薪假　反靠「賣小東西」一天爽賺45萬

眾院遞交彈劾案！參院15天後開審　通過川普終身失去競選總統資格

美首位女性財政部長出爐！　Fed前主席葉倫將與拜登合推53兆紓困案

川普卸任後姪女準備改姓！　痛批叔叔「對美國造成巨大傷害」

疫苗遇南非變種病毒「效力減弱」！　莫德納承諾研發新強力注射劑

檢討川普政策！科技產業協會籲新政府　對中管制出口應與盟邦合作

美史上第一位女性財政部長　參議院人事任命投票進行中

桃園全市將消毒！鄭文燦開防疫會議　承諾加薪「做醫護堅強後盾」

聯盟歷史性一刻！　NBA出現兩名女裁判同場執法

秋冬呼吸困難「全台每年6千人喪命！」醫曝肺部4徵兆恐猝死

和碩尾牙每人發1.5萬紅包　再抽百萬特斯拉Model 3

武裝男「斬父下體」割鼻切唇！警攻堅遇猛火力　開門驚見滿屋炸彈

公墓女裸屍開膛放血慘死　「需照顧精神疾病妻」冷血運將判無期

天冷胸悶胸痛一不小心恐喪命　護心4招防猝死

嫌丟臉打飛店員手機！小學女兒撿起道歉　媽：跟炒菜的說什麼

里約奧運金牌擲出驚人成績　破男子鉛球塵封32年世界紀錄

莫名手腳發麻感覺刺痛？　小心B12缺乏警訊

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

國際熱門新聞

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

計票系統商告朱利安尼　求償364億

美首位女性財政部長出爐！Fed前主席葉倫出任

陳建仁登外媒談新冠疫情！

車用晶片荒　美日德請求台灣增產

荷蘭多城反宵禁暴動　至少240人被捕

那指連4天收盤創新高！科技股領漲

莫德納：疫苗對變種病毒仍具防護力

英網紅懷孕染疫！剖腹產後昏迷逾30天　妹求幫集氣

英拒給歐盟完整外交地位　歐盟外長怒：不友善訊號

封城變富翁！放無薪假反日賺45萬

美俄通話！商討延長《新戰略武器裁減條約》

白宮：美中競爭激烈　拜登以「戰略耐心」應對

更多熱門

相關新聞

延續川普路線！拜登強化「美國製造」

延續川普路線！拜登強化「美國製造」

美國總統拜登（Joe Biden）今天將簽署行政命令，讓美國企業與產品優先獲得聯邦政府合約，繼續推行前總統川普認同的「美國製造」（Made in America）路線。白宮高官表示，這項命令旨在透過加強投資製造業和勞工，來促進美國生產、挽救工業就業機會，以「重建美好未來」（Build Back Better）。這是拜登在競選期間提出的策略。

參院彈劾案15天後開審！川普恐終身失去選總統資格

參院彈劾案15天後開審！川普恐終身失去選總統資格

川普卸任後　姪女準備改姓

川普卸任後　姪女準備改姓

檢討川普！SEMI籲新政府　對中管制出口應與盟邦合作

檢討川普！SEMI籲新政府　對中管制出口應與盟邦合作

美史上第一位女性財政部長　參議院投票進行中

美史上第一位女性財政部長　參議院投票進行中

關鍵字：

美國參議院北美要聞葉倫Janet Yellen財政部長

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！26歲女大生進房通殺

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

板橋望族51億買中和好市多　年收租金破6千萬

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面