　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國極右團體「驕傲男孩」 暴力攻國會！　遭加拿大列入恐怖實體

▲▼美國極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

加拿大國會今天一致通過動議，要求總理杜魯道（Justin Trudeau）將極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）定為恐怖團體。

這項動議純粹是象徵性的，但加國政府表示，有關當局在監控這個團體，並蒐集證據來支持這項動議。

由加拿大國會第4大黨新民主黨（New Democrats）提出的這項動議指出，政府應「運用所有可行工具來因應白人至上主義與仇恨團體的擴散，並從即刻將驕傲男孩定為恐怖實體開始做起」。

▲▼美國極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）。（圖／達志影像／美聯社）

▲極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）。（圖／達志影像／美聯社）

驕傲男孩的創始人是加拿大籍，後來已脫離團體，而旗下成員本月稍早偕同其他川普支持者，一起暴力攻擊美國國會大廈。

被加拿大列為恐怖組織的實體達數十個，包含蓋達組織（Al-Qaeda）、真主黨（Hezbollah）、塔利班（Taliban）與伊斯蘭國（Islamic State）等。

►北韓媒體終於承認拜登當選！選後3個月「覺悟」稱：美國現況慘澹
►拜登坦承：川普彈劾案應該不會過！　17共和黨人倒戈太難
►川普成立前總統辦公室　新Logo首發聲明！自稱「美國人民捍衛者」

更多【美國新總統上任】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢

冬季必備！100%水鳥羽毛絨雙人被　溫暖舒適一夜好眠

ET快訊
桃園市場超冷清！水果攤老闆貼「陳時中警語」：我想過年
SWAG仿捷運車廂拍「痴漢片」　北捷無法可管理由曝光
快訊／男喝咖啡喝到一半突倒地亡　顧客嚇傻
秦始皇陵墓衛星圖曝光　4原因千年沒人敢挖
連勝武被爆和美女過夜！老婆IG「爭執崩潰」疑早露端倪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

日本近200確診患者「在家隔離」孤獨死！　首相菅義偉公開致歉

深海食物鏈王者！日本驚現「1.4公尺巨種怪魚」　集體獵食影片曝

高材生姊妹「身穿紅衣」被啞鈴活活打死　爸媽：她們明天就會復活

美國推「醫用+布口罩」雙重防護！　佛奇認：戴2層更有效

麥當勞黑心漢堡沒煮熟！4歲女童吃下肚慘「洗腎」...他獲緩刑4年

美國極右團體「驕傲男孩」 暴力攻國會！　遭加拿大列入恐怖實體

舔一口就奪命！9歲女童開心和家人度假　因為「冰淇淋」突然身亡

Kobe逝世將滿1年！湖人球星齊哀　詹皇自曝心境「傳奇永遠不死」

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

日本近200確診患者「在家隔離」孤獨死！　首相菅義偉公開致歉

深海食物鏈王者！日本驚現「1.4公尺巨種怪魚」　集體獵食影片曝

高材生姊妹「身穿紅衣」被啞鈴活活打死　爸媽：她們明天就會復活

美國推「醫用+布口罩」雙重防護！　佛奇認：戴2層更有效

麥當勞黑心漢堡沒煮熟！4歲女童吃下肚慘「洗腎」...他獲緩刑4年

美國極右團體「驕傲男孩」 暴力攻國會！　遭加拿大列入恐怖實體

舔一口就奪命！9歲女童開心和家人度假　因為「冰淇淋」突然身亡

Kobe逝世將滿1年！湖人球星齊哀　詹皇自曝心境「傳奇永遠不死」

老人小孩都好玩！新北第3座全齡化公園「鹿角溪公園」第4期啟用

蔡其昌拋中火解方「燃煤2035全除役」 經部：國會通過主決議後研議

包租公搶進高雄人最多行政區　店面空置最多3個月

「未來家家必備家電？」　網推這一台冬天用超讚…竟不是暖氣

「狂嗑退燒藥」逃回國！染疫女一路播毒害63人　1年後獲判緩刑

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

「國師」唐綺陽開口唱《幹大事》＋《追追追》　黃子佼：老師聲音超好聽

監視器見汪偷開Netflix追劇！　爽啃遙控「望鏡頭挑釁」媽心累

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

無聊情侶驗DNA驚見「恐怖血脈」 女友嚇到分手....男PO網求挽回

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

情侶公車站忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

封城變富翁！放無薪假反日賺45萬

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

他買春「激情頂點」昏迷猝死！

計票系統商告朱利安尼　求償364億

美首位女性財政部長出爐！Fed前主席葉倫出任

陳建仁登外媒談新冠疫情！

車用晶片荒　美日德請求台灣增產

英網紅懷孕染疫！剖腹產後昏迷逾30天　妹求幫集氣

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

荷蘭多城反宵禁暴動　至少240人被捕

研究：3分之1新冠患者罹「精神疾病」恐損大腦

更多熱門

相關新聞

Kobe逝世將滿周年！詹皇：傳奇永遠不死

Kobe逝世將滿周年！詹皇：傳奇永遠不死

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於2020年1月26日墜機身亡，如今將在台灣時間27日逝世滿一周年，家人與所屬湖人隊球員仍然沉浸在傷痛中，預計不會舉行追思活動。承接球隊重責的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表示，它對所有人來說至今仍是一場毀滅性的悲劇，「但傳奇永遠不死。」

葛來儀：拜登能讓中國忍受美國挺台

葛來儀：拜登能讓中國忍受美國挺台

少年遭父訓斥　開槍掃射釀5屍6命

少年遭父訓斥　開槍掃射釀5屍6命

北韓媒體終於承認拜登當選！選後3個月才覺悟

北韓媒體終於承認拜登當選！選後3個月才覺悟

拜登：川普「彈劾案」應不會通過

拜登：川普「彈劾案」應不會通過

關鍵字：

極右翼右翼驕傲男孩Proud Boys恐怖實體加拿大北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面