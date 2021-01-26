美國推「醫用+布口罩」雙重防護！　佛奇認：戴2層更有效

▲拜登20日的總統就職典禮上，許多與會者都戴著2個口罩。（組圖／翻攝自推特／@oliviasinger、@PeteButtigieg）

記者葉睿涵／編譯

在美國總統拜登20日的就職典禮上，你可能也觀察到許多人都同時戴著2個口罩。不過，在新冠疫情大流行之時，人們對於同時戴2個口罩的看法兩極。究竟這是否比只戴一個口罩能提供更多的防護力呢？白宮防疫顧問佛奇25日在接受NBC的採訪時指出，戴2個口罩的防護力可能真的比較強。

據CNBC報導，佛奇在採訪中表示，口罩是一種物理覆蓋物，它可以防止病毒通過呼吸道飛沫傳播給其他人，而且也為佩戴口罩的人提供了一定程度的保護，「所以如果你有一層物理覆蓋物，你再加上另一層的話，它可能會更有效，這是常識。這就是為什麼你經常會在（美國）路上看到人們不是戴2個口罩，就是用N95的口罩。」

儘管美國疾病管制與預防中心（CDC）至今尚未建議人們使用2個口罩，但許多政要在拜登20日的總統就職典禮上，就已戴上2個口罩，除了醫用口罩外，又在外層戴了一個布口罩。

Double masking cloth/surgical masks or wearing authorized KN95, KF94, or N95 are the best options in light of the new and more transmissible viral variants.



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醫學期刊《Cell Press》15日刊登了一篇關於戴口罩的研究論文指出，在醫用口罩外疊加布口罩能提供人們最大程度的保護，因為醫用口罩起到了過濾器的作用，而布口罩又增加了一層過濾，這有助於提升防護力。

研究顯示，多戴一層布口罩既可以阻隔高達50％至70％的細小顆粒，又可以限制新冠病毒的傳播。而有能力極度貼近面部的N95口罩則可以形成一個密封層，過濾空氣中95％的顆粒物。不過，這些口罩不推薦給普通大眾使用，因為它們應該留給醫護人員。

儘管醫學期刊和佛奇都認為，在醫用口罩外再疊加一層口罩的防護力較強，但台灣衛生福利部疾病管制署並不認同這種做法。他們公佈在官網的《醫護人員預防SARS防塵口罩選用技術問答集》寫道，最好不要在N95口罩外戴一層醫用口罩，或戴2層口罩；因為戴2層口罩會破壞口罩的密合度，也會增加呼吸的阻力，進而造成洩漏，但如果真的要在口罩外多戴一層口罩的話，則務必遵守「密合度好者在內，差者在外」的原則。

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