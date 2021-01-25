單筆7000萬消費創歷年新高　麗晶精品業績飆21%成長

▲麗晶精品強化最拿手的管家服務，客戶的生活要求都可包辦。（圖／麗晶精品提供，以下同）



記者蔡惠如／台北報導

台北精品地標之一的麗晶精品，去年因高端客留在台灣消費，在地客消費大增，2020年整體業績成長21%，其中珠寶、精品品牌更成長超過30%，光千萬大單就有50筆，最高單筆達到7000萬元，是近年新高，新一年持續以強化服務為基礎，針對高端客層的專屬管家推動升級，連顧客想辦派對都能幫忙搞定。

新冠肺炎疫情持續在海外發酵，許多消費者回流加上國門不開，貴婦們留在台灣消費的情況下，年消費5至10萬元起跳的會員人數，有40%的大成長，其中30歲至40歲的年輕客層增加最多，約有20%的成長增幅，整體達到12000人，其中年消費120萬元以上的黑卡，也達到120人，年度消費前10名的消費額都達到1億元。

針對高端客戶成長，麗晶精品也於VIP服務禮遇升級，將購物管家的角色「升級」成為生活管家，以美國運通黑卡概念經營，包括客戶想訂旗下飯店房間、熱門餐飲訂位，甚至是辦生日派對等都可提供服務。

晶華董事總經理吳偉正表示，明年麗晶精品業績目標為成長15%，持續強化與飯店的整合與跨界行銷合作，此外也將增加餐飲名店進駐的比重，預計今年將新增一間主打健康概念的精品蔬食，此外業會強化更多客製化的選項，讓消費者在購物或餐飲上都有更多選擇。

▲麗晶精品持續引進精品餐飲，其為館內米其林一星餐廳IMPROMPTU。

業者表示，從2／4起至2／16期間，麗晶精品舉辦「新春購物節」，當日消費滿萬元可獲限量「晶華府城肉燥禮盒」；消費滿3萬元可獲「晶華常溫版牛肉麵禮盒」；消費滿5萬元可獲限量Robert Mondavi Private Collection紅酒；消費滿10萬元可獲集團自助餐廳午／晚餐雙人券。

而信義區精品地標台北101購物中心，去年雖減少觀光客消費，也因在地客消費的業績大幅成長55%，年消費101萬元起跳的VIP會員數也創下歷年新高，達到1500人，今年因應疫情將持續鼓勵會員「預約」品牌活動，提供更私密與專業的採購服務。

即起至2／16，台北101也推出館內消費，聯名卡全館單筆滿6,000元送300元抵用券；指定銀行信用卡全館單筆滿18,000元送900元抵用券，聯名卡當日累計滿80,000元送3,200點購物金，13家銀行信用卡消費滿8,000元，加贈價值800元的「愛台灣博物館卡雙人套票」，在效期內可無限暢遊全台9大博物館。