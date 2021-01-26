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薪水低廉可悲...護理師喊「別加油先加薪」　陳時中回應了

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累計15人確診，群聚事件爆發後，府院高層與民眾紛紛獻上加油聲浪，但有第一線護理師無奈表示，他們的薪水「低廉可悲」，比起加油，更希望能獲得薪水鼓勵。對此，指揮官陳時中表示，有編列特別預算支應醫護人員津貼，至今已發放近24億元，今年健保總額也調升各類急性病床支付點數5~103％，預計護理費用也會跟著增加。

新冠肺炎去年爆發後，衛福部在3月訂定「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，給予第一線執行照護嚴重特殊傳染性肺炎疑似或確診病例之醫師、護理師、放射人員與感染管制人員，每人每天、每班或每月1萬元獎勵。

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陳時中表示，截至今日衛福部已發放近25億醫護防疫津貼，其中15億3721萬元是撥給護理人員，指揮中心都採預撥政策，只要接獲醫院申請、文件審核未有缺漏，就會先行發放。

目前防疫津貼還有5800萬元左右待發放，陳時中強調，每個醫院行政處理程序不同，依照慣例，部桃每月1日都會發放獎金，2月1日就會發11月的獎勵津貼，絕無拖延，如果護理人員有相關疑義，也可跟醫院或指揮中心反應，經了解後一定會給予交代。

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