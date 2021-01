17歲少年不滿父親訓斥！開槍掃射釀「5屍6命」　弟狂逃撿一命

▲5人慘死少年槍下,其中一人為19歲孕婦(右上)。(圖/翻攝自臉書/Kezzie Childs)



記者張方瑀/編譯

美國印第安納州一名17歲少年,日前半夜準備離家出門時遭到父親訓斥,結果竟持槍殺害5名家人,包含一名孕婦在內共奪走6條人命,唯一倖存的弟弟已出面指認,這也是當地十多年來發生最嚴重的槍擊案。

美國印第安納波利斯(Indianapolis)於24日凌晨發生槍擊案,警方清晨4時在印第安納波利斯東北區發現第一名受害者,一名遭槍擊的少年正躺在地上掙扎;稍後警方在不到幾公尺外的一處家中,發現5名死者,其中一名失去生命跡象的孕婦立刻被送往醫院,但到院後很快就被院方宣告死亡,腹中的嬰兒也回天乏術。

根據警方調查,這件殘忍的屠殺案兇手竟是年僅17歲的少年,他因為深夜外出遭父親訓斥,一怒之下竟持槍殺害全家。死者包含2名42歲的大人、他們18歲兒子、13歲女兒,還有19歲的孕婦及腹中胎兒;目前未公布少年的真實姓名、長相,還有他與這些死者的具體關係。

唯一倖存的少年告訴警方,兇手是他的哥哥。當時他聽到樓上傳來槍響,而他和父母正在一樓客廳,他的姐姐開始尖叫,接著是越來越多聲槍響,然後哥哥就拿著槍走下樓開始射擊。警察表示,這名少年往門外逃跑,哥哥繼續追朝他開槍,直到他中彈倒地。

當地警方指出,17歲槍手將被控蓄意謀殺(intentional manslaughter)和謀殺未遂(attempted murder),並盡早釐清他的犯案動機。

