立訊精密遭美337調查　陸批：打壓正常商業競爭的霸凌

▲陸企立訊精密積極打入蘋果供應鏈。（圖／視覺中國）



記者陳政錄／綜合報導

蘋果供應鏈、甫收購台廠緯創兩家子公司的陸企「立訊精密」，於當地時間21日遭美國國際貿易委員會投票通過，啟動337調查，對此，大陸工信部發言人黃利斌26日表示，這是打壓正常商業競爭的霸凌行為，工信部將會同有關部門指導相關企業加強應對，維護好企業的合法權益。

立訊精密是一家2004年創立的大陸電子公司，主營電腦、通訊、消費者電子方面的連接器材生產，創辦人王來春原為富士康女工，立訊精密2011年上市後，2014年打入蘋果供應鏈，蘋果執行長庫克更曾親自造訪工廠；2020年下半年，立訊購入台廠緯創位於昆山的子公司，兩者並達成入股、戰略合作等。

美國國際貿易委員會通過，對立訊啟動337調查申請，指控相關企業在美出口、進口或銷售的特定電氣連接器和保持架及組件和下游產品侵犯其專利，若調查成立，美國可能會發布禁止令，禁止進口立訊精密的產品。這也被外界視為，拜登政府上任後第一個對華舉動。

在美國啟動337調查後，立訊精密25日股價一度重挫9%，截至26日午盤，現報每股53.75元人民幣，跌幅2.64%；大陸工信部發言人黃利斌表示，官方對此高度關注。

他指出，我國電子訊息產業發展既有賴於本土企業的壯大、崛起，也離不開有效的國際合作。作為產業主管部門，工信部積極支持電子元器件和精密加工企業高質量發展，堅決保護知識產權，同時也反對濫用權利，打壓正常商業競爭的霸凌行為。

黃利斌表示，針對上述337調查申請，相關企業已發佈公告，並開展積極的應對。下一步，工信部將會同有關部門指導相關企業加強應對，維護好企業的合法權益。

至於外界關注的積體電路領域問題，黃利斌也提到，將促進要素資源自由流動，營造公平公正的市場環境，支持國內外企業加大投資力度，持續提升集成電路（積體電路）的供給能力。

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