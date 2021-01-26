拜登坦承：川普彈劾案應該不會過！　17共和黨人倒戈太難

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普的彈劾案25日正式送交參議院，這是川普任內第二次面臨的彈劾案。現任總統拜登公開表示，如果不發起彈劾案，會對美國有更糟糕的影響；但他也坦承，彈劾案應該不會通過。

拜登（Joe Biden）接受CNN訪問時表示，彈劾案可能會對新任內閣提名與立法程序造成影響，「但如果不這樣做，可能會對美國有更糟糕的影響。」拜登也坦承，如果川普任期還剩6個月，那麼結果會有所不同，但目前看來不太可能會有17名共和黨議員倒戈支持彈劾案，「自我上任以來，參議院已經發生了變化，但變化程度還是不夠。」

參議院預計在2月9日展開川普彈劾案的審理，屆時共100位的參議院將會以「陪審員」的角色展開決議，民主黨將會需要至少17名共和黨參議員的同意，才能通過進入到遞交總統拜登簽署的程序。若最終確認川普遭彈劾，將會讓川普永遠失去再次競選總統的資格。

拜登1月初時表示，彈劾案是議員們遵從憲法和良知所投票做出的決定，同時也指出，「這個國家還處於致命病毒和搖搖欲墜的經濟狀況之中，希望參議院的領導層可以找到一種方法，在處理彈劾案的同時，也能同步處理國家其他緊急事務。」

►川普最新動作！成立前總統辦公室 自稱「美國人民的捍衛者」

►眾院遞交彈劾案！參院15天後開審 通過川普終身失去競選總統資格

►川普「復仇名單」曝光！擁20億創立愛國者黨 強勢反擊老盟友

更多【美國新總統上任】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢