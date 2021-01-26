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拜登執政「蜜月期」民調曝！近7成滿意防疫　43%不信他能團結美國

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登執政仍處於「蜜月期」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國ABC News與市調公司易普索（Ipsos）24日公布最新聯合民調。數據指出，拜登政府目前仍處於執政「蜜月期」，滿意度很高，尤其防疫措施支持度更是逼近7成。但若談到他是否能夠團結美國，民眾的意見卻略為分歧。雖然57％受訪者具有信心，卻也有高達43%的人不這麼認為。

該民調22至23日實施，一共504名成年美國人接受施測，抽樣誤差落在5％以內。其中一題問道，「你對於拜登團結美國具有多少信心」，而在所有受訪者中，22%非常有信心，35%擁有相當大的信心；19%沒有那麼大的信心，24％完全沒信心。

拜登在就職典禮致詞時，呼籲美國人化解分裂，彼此尊重團結，「因為沒有團結就沒有和平，只有苦澀與怒火；沒有進步，只有令人筋疲力竭的憤怒；沒有國家，只有混亂狀態。」受訪者觀賞影片後，高達71%認為「非常或有一些」令人信服，另外29%覺得「不太可信或完全沒有說服力」。

拜登目前政策大多廣受認可。他上任後簽署的行政命令之中，強制戴口罩、平權、反歧視、重返世界衛生組織（WHO）都獲得70-81%受訪者支持。但是，重返巴黎協定、推翻人口普查排除非公民的做法、解除對於非洲與穆斯林國家旅遊禁令，支持率相對較低，介於55-65%之間。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

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