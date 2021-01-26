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阿聯酋航空參與IATA Travel Pass　旅客新冠檢測、疫苗接種秒查核

▲▼阿聯酋航空參與IATA Travel Pass試用計畫。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空參與IATA Travel Pass試用計畫。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空宣布與國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）合作，成為全球少數首先試用IATA Travel Pass的航空公司。透過這款手機App，旅客可瞭解各國對於新冠肺炎的檢測規範或疫苗資訊，並更有效便捷的管理旅遊行程。

阿聯酋航空的旅客可透過IATA Travel Pass建立「數位護照」，查核旅客行前的新冠肺炎核酸檢測及疫苗接種是否符合目的地要求。旅客亦可在App上將所有旅行相關文件數位化管理，並與相關負責單位與航空公司共享檢測結果與疫苗施打證明，享受最快速便利的旅行體驗。

▲▼阿聯酋航空員工接種新冠肺炎疫苗。（圖／阿聯酋航空提供）

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▲阿聯酋航空旅客可於抵達機場前，在IATA Travel Pass App上直接與航空公司共享其核酸檢測結果，該資訊也將自動於報到系統中更新。（圖／阿聯酋航空提供）

在全面推廣IATA Travel Pass前，阿聯酋航空預計將自4月起，於杜拜實施該計畫的第一階段，對旅客出發前需檢附的新冠肺炎核酸檢測進行認證。除此之外，自杜拜出發的阿聯酋航空旅客，更可於抵達機場前，在App上直接與航空公司共享其核酸檢測結果，該資訊也將自動於報到系統中更新。

阿聯酋航空營運長艾爾‧雷哈先生（Adel Al Redha, Emirates’Chief Operating Officer）對此表示，國際旅行仍如以往一樣安全，但受到國際疫情影響，新的規範及旅行要求不斷推出。此次與IATA合作推出創新解決方案，就是為了讓各國政府的旅行要求能更便捷的上傳至航空公司的系統中。很榮幸能成為全球首批試用該方案的航空公司，因為這讓我們能在優化旅客體驗的同時，也滿足旅客在旅行上所需的方便性。

▲▼搭乘阿聯酋航空暢遊杜拜，訂票即享免費五星級住宿。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空預計將自4月起，於杜拜實施該計畫的第一階段，對旅客出發前需檢附的新冠肺炎核酸檢測進行認證。（圖／阿聯酋航空提供）

IATA機場、客運、貨運及安全資深副總裁卡林先生（Nick Careen, IATA Senior Vice President for Airport, Passenger, Cargo and Security）也說，很榮幸能與阿聯酋航空合作在中東地區推行IATA Travel Pass 。透過阿聯酋航空的全球網絡及遍佈世界的顧客，相信必定能為Travel Pass提供寶貴的意見與反饋。

這是我們在疫情期間推動國際旅行的第一步，讓人們有信心達到各國政府對新冠肺炎控管的各項入境規定。隨著各國邊境重新開放，後續也將加強IATA Travel Pass的功能，以滿足各國在新冠肺炎檢測與疫苗接種驗證的各項要求，而阿聯酋航空的旅客也將成為這些服務的首批受益者。

▲▼阿聯酋航空員工接種新冠肺炎疫苗。（圖／阿聯酋航空提供）

▲IATA Travel Pass App中的全球健康要求登記冊，讓旅客不論從哪裡出發，都能準確瞭解所有目的地的旅遊資訊與入境要求。（圖／阿聯酋航空提供）

IATA Travel Pass App中的全球健康要求登記冊（Integrated registry of travel requirements），讓旅客不論從哪裡出發，都能準確瞭解所有目的地的旅遊資訊與入境要求。全球測試及疫苗接種註冊中心則可讓旅客更方便的在出發地，找到符合目的地檢測與疫苗接種標準的檢測中心與實驗室。

該平台亦可讓經授權的實驗室及檢測中心，將檢測結果或疫苗接種證明發送給旅客。由IATA管理的全球登記冊（The global registry）也將確保這些重要資訊在傳輸上的安全性，以便為旅客提供順暢的旅行體驗。

阿聯酋航空致力於各方面優化旅客體驗。在過去的幾個月中，阿聯酋航空亦在杜拜機場推出智能無接觸的生物識別通道、自助報到櫃檯及行李托運機等服務，為旅客提供更順暢的機場體驗。

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阿聯酋航空IATA Travel Pass數位護照新冠肺炎新冠疫苗

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