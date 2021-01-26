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大眾運輸擬「禁飲食、停售自由座」　交通部曝規劃：盼有例外方案

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，桃園爆發院內感染，且持續擴大中。交通部長林佳龍表示，將針對大眾運輸防疫措施提出加嚴方案，尤其是台鐵、高鐵、國道客運禁止飲食或停賣自由座等措施，目前都正在研議中，明日將會召開應變會議討論。

林佳龍今日出席交通部新春記者會時表示，已請交通部同仁提出「大眾運輸防疫措施加嚴方案」，針對台鐵、高鐵、國道客運限制飲食或停賣自由座等，也都會有具體規劃方案，至於何時宣布與上路，會由交通部與指揮中心討論後決定。

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交通部次長王國材表示，明日將召開防疫應變小組第四次會議，針對大眾運輸飲食、自由座部分，已有初步方案，目前希望在禁止飲食、停賣自由座等方案之下，能有例外處理，待明日會議結束後，就會將結論報告指揮中心，統一宣布。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲目前搭乘大眾運輸仍可飲食。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，在正式宣佈新方案前，各大交通場站務必加強落實進出大眾運輸的防疫措施，如戴口罩、量體溫、提供消毒酒精、增加消毒頻率等，避免沒必要的恐慌與乘客資訊的錯亂。

針對近日桃園爆發院內感染，進而影響觀光旅遊業一事，林佳龍表示，「挺桃園就是挺台灣」，只要每個人都能落實防疫新生活，病毒就無法傳播，大家仍能過正常生活，他強調「不用特別標籤化特定地區或對象」，也不需要過度恐慌，近日疫情較嚴峻，觀光業難免受影響，希望業者可以諒解，國人也不要過度反應。

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