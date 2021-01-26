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同事戰網友「全家咖啡不好喝」　惡作劇調包喝完沒發現⋯網友鼓掌：讓他回不去！

▲▼ 全家,Let`s Cafe,Let`sCadfe,上班族,超商,咖啡,活力 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲網友在社團發文「偷調包同事咖啡」，驚訝結局讓網友都笑噴。（圖／記者謝婷婷攝）

消費中心／綜合報導

對於上班族來說，每天早上到超商來一杯咖啡是整天活力的來源。但超商這麼多，光是選擇的豆類、沖煮方式不同，出來的口感也不同，讓各自都有死忠的擁護者。有網友就在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」社團中分享自己跟同事分別是「全家派/小7派」，這天為了讓同事體驗全家咖啡的美好，就偷偷惡作劇一下，結果超驚訝的結果讓網友看了都大笑說，「恭喜推坑成功！」

該網友表示，同事常常跟她說小七的咖啡非常好喝，全家的一口都喝不下去之類的話，自己決定要來將惡作劇，把同事的小7咖啡偷偷掉包，換成全家的Let's Cafe。結果同事一樣喝得很開心，一口接著一口馬上喝完，「完全沒發現被調包」，讓她心中小惡魔頓時出現，詢問網友「我要跟他說你的咖啡被調包了嗎！」

▼網友一文釣出許多「全家派」的咖啡愛好者。（圖／翻攝自網路）

▲▼ 全家。

文章一出立即吸引許多網友熱議，大家紛紛表示，「我也是全家派！」、「全家+1」、「你也太壞了！」、「兩間超商的口感不太一樣，但全家的有越變越好喝的感覺！」、「兩間我都喜歡但抱歉我也是小7派」，網友紛紛建議她不用跟同事說咖啡被調換，等一個禮拜再揭曉答案，讓他「回不去！」

此外，有網友也分享其實全家的Let's Cafe有隱藏祕技，那就是「三顆豆」秘招，到全家點咖啡時可以跟店員要求三顆豆增加濃度，不管是淡一點的基本款兩顆豆或是濃一點的三顆豆，都可以依照個人口味調整，堪稱超貼心隱藏祕技。

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