疫情升溫「口罩、酒精」最夯！全台各大通路「貨還夠」籲：不要囤

▲酒精近來販售量增。（示意圖／記者游芳男攝）

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件，目前已累積15人染疫，且院內感染仍持續擴大當中，桃園市政府今（25）日一早也宣布桃園大型活動一率取消或延期，包括寒假課輔、營隊等全喊停。隨著疫情愈趨嚴峻，防疫用品恐需求大增，像是酒精近來於各大賣場銷售量就有持續上升，超商則是濕紙巾、乾洗手賣最好；至於是否有貨不夠的情況，業者也表示有庫存但呼籲民眾防疫商品無需囤貨。

▲口罩目前於各大賣場、超商庫存充足。（示意圖／記者林敬旻攝）



國內疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心、縣市政府不斷呼籲民眾外出一定要戴口罩、勤洗手並攜帶酒精消毒，保護自己也保護別人。全台各大通路也觀察到，近2週包括口罩、酒精較為熱銷，家樂福表示2種防疫用品一直都持續有銷售，照目前貨量若民眾不瘋搶，都能維持1個月以上供貨；愛買則說酒精近來銷量好，店內防疫用品也都有庫存，為防範疫情也會努力補貨，但呼籲消費者防疫商品無需囤貨，夠用就好。

另，全聯表示，近2周如口罩、酒精等防疫商品較為熱銷，目前相關防疫用品貨量充足，但實際貨量皆以各門市現貨為準，會盡力滿足消費者需求。超商部分，7-11表示目前酒精、口罩庫存充足，也會針對相關防疫周邊用品持續進行補貨；全家則觀察到近2周像是濕紙巾、乾洗手賣最好，為民眾外出必備防疫用品。

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