成人平台「打造擬真車廂」拍痴漢影片　北捷譴責：勿信以為真！





▲SWAG推出一系列捷運影片，背景與北捷相同，使台北捷運公司嚴正譴責業者。圖為台北捷運示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG近日再度出招！有網友在PTT八卦版跟Dcard上發文提及，SWAG近期推出「捷運系列」影片，整體場景跟台灣捷運車廂幾乎一樣，超逼真場景讓網友驚呼「借了車廂在拍片？」對此，台北捷運公司強烈譴責，提及這是仿捷運場站、車廂擬真佈景，切勿信以為真。

此次SWAG推出一系列捷運影片，都是在佈景打造的假車廂進行拍攝，從捷運月台開始，至內部車廂的構造、色調、椅子顏色，甚至到連到把手、扶手，都是完全一比一依照原景打造，連在行運時窗外的廣告看版都重現出來，細緻程度讓人驚艷。

不過，針對SWAG以擬真捷運車廂手法拍攝不雅影片，台北捷運公司25日晚間嚴正澄清，業者是以擬真場景拍攝，並非在北捷場站實地進行，強烈譴責業者以仿捷運場站、車廂擬真布景，拍攝不雅情色影、照片，企圖以此宣傳手法誤導民眾吸引會員，請社會大眾切勿上當信以為真。

台北捷運公司指出，北捷不斷透過各種方式宣導性騷擾防治，對於維護婦幼安全一向不遺餘力，例如：規劃夜間安心候車區、設置廁所求助鈴、實施反偷拍偵測及提供計程車叫車資訊等。旅客如有需要，在列車上可透過通話器，或告知車站服務人員，將儘速前往或通報捷警處理。

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