北捷營運20年「還是虧損」！他好奇發問：為啥？　內行人揭關鍵

▲北捷營運至今超過20年，營收時常傳出虧損，讓網友相當好奇。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／柯振中報導

捷運讓生活變得便利，但營收的部分，則讓人不敢恭維。一名網友上網發問，北捷通車至今，已經超過20年，但仍時常傳出虧損的消息，讓他十分好奇，「我有點不懂。」對此，也有內行人出面解答，票價便宜也是缺陷。

這名網友在PTT上發問，高雄捷運去年傳出虧損的消息，「其實我不太意外」，但北捷通車至今，已經超過20年，每天的載客量龐大，為何還會虧損。

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網友自行計算，以每人每日花20元搭乘捷運、一班車上有100名乘客、每條線每天發出200班車來計算，整個北捷共有5、6條線路，這樣每天營業額至少也有200萬元，「這樣為何還會賠錢呀？」

▼網友不明白，北捷載客量大，為何還會虧損。（示意圖／記者林敬旻攝）



對於這種問題，許多人留言回覆，「北捷20塊的里程數，港鐵大概40、50塊起跳」、「票價便宜啊！隔壁的香港搭個40分鐘十幾站就80多港（幣）」、「你自己算固定成本有多少好嗎…一站至少三位員工」、「整個捷運每天至少要養破千人吧，還不錯意外跟狀況還不算意外，一個人日薪一千就多少惹」、「水電人事、設備攤提。」

此外，也有人說明，捷運公司主要收入來源是攤位租金、廣告看板租金等，站務收入反而不高，本業能夠賺錢的軌道運輸公司幾乎不存在。

事實上，根據北捷公布的資料，2019年1月至4月之間，運輸營收共計虧損約8,600萬元，業外收入盈餘則有約7.82億元，合計盈餘約為6.96億元，但2020年受到疫情影響，1到4月之間運輸營收虧損11.07億元，業外收入盈餘則只有6.38億元，總計虧損4.69億元，可見疫情影響甚鉅。

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