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SWAG女神拍片只是途徑　AV達人驚爆「真約主播」祕辛

圖、文／鏡週刊

號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG，因自製台灣本土A片爆紅，旗下AV女優最近還到北市西門町舉牌徵炮友，亂象頻傳。本刊調查，SWAG已淪為性交易平台，部分AV女優及直播主透過網路誘惑男粉絲見面、做愛。

▲▼【AV女優鍍金賣3】為何她們爭當AV女優　一劍浣春秋點破直播亂象。（圖／鏡週刊提供）

▲A片評論家一劍浣春秋認為，政府應正視SWAG等情色網站的問題。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊日前直擊，SWAGA女郎一次性交易要價38萬元，一般人當然不買單，為了業績，A女郎開始「降價促銷」。她強調：「我真的沒辦法給低鑽優惠，有在玩的人就知道，我的行情價至少300萬鑽石（約新台幣17萬元），這是我給粉絲的優惠價，不是每個女直播主都像我這麼正！」

說完，A女郎開始慫恿記者當場刷鑽石支持她，還說：「我需要力量！我們這行真的不好做，為了跟粉絲見面，我們還要提早化妝、洗澡，你以為我們很無聊嗎？我們很辛苦耶！」

▲▼【AV女優鍍金賣3】為何她們爭當AV女優　一劍浣春秋點破直播亂象。（圖／鏡週刊提供）

▲號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG，因自製台灣本土A片爆紅，但爭議也不少。

A女郎強調，過去遇到太多講大話的粉絲，說了老半天，最後根本沒有刷鑽，所以現在她只跟有刷鑽的粉絲講話。她還告訴記者，自己條件很好，甚至有粉絲遠從屏東、台東北上與她見面，但口頭支持沒用，一切都要刷鑽斗內才算數。

眼見記者還是無動於衷，A女郎最後決定放棄，表示下次約吃高檔料理，再談交易細節，便結束短短半小時的約會。

▲▼【AV女優鍍金賣3】為何她們爭當AV女優　一劍浣春秋點破直播亂象。（圖／鏡週刊提供）

▲SWAG因自製台灣本土A片爆紅，號稱旗下有上千名女直播主。

對於部分SWAG女郎私下從事性交易一事，知名A片評論家黃正（筆名一劍浣春秋）指出，SWAG分為拍片、直播2大部分，拍片是讓女郎出名的捷徑，但直播才是最好賺的一塊，因為直播能玩的花樣很多，斗內是精髓所在。

黃正表示，SWAG有所謂「真約主播」，也就是直播主接受粉絲斗內，日後雙方私下邀約見面，平台不會阻止，就算出現法律上的爭議，也與平台無關。另一方面因成人網站興起，台灣目前也出現數個女優經紀公司，雖然可以保障女優的人身安全，但也容易變成性交易平台，政府必須正視相關問題。

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