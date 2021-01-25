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成人平台推「捷運9部曲」羞羞片　北捷：強烈譴責此宣傳手法

▲捷運車廂,捷運,博愛座（圖／記者季相儒攝）

▲北捷紓緩了台北交通長期以來的交通堵塞問題。（圖／記者季相儒攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

亞洲知名成人平台近期推出捷運系列影片，整個系列共有9部曲，作重金打造捷運車廂佈景，擬真程度可謂100％，引起網友及老司機們熱議。不過，此舉也引起台北捷運關注，並於25日晚間發布聲明指出，台北捷運強烈譴責此行，請社會大眾切勿上當信以為真。

知名成人平台所推出的捷運系列，從捷運月台開始、再到內部車廂的構造、色調、椅子顏色，甚至到連到把手、扶手，都是完全一比一依照原景打造，連在行運時窗外的廣告看版都重現出來，細緻程度讓人驚艷。

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消息一出，引發網路上正反聲浪論戰，而北捷聲明指出，「某情色平臺業者以擬真捷運車廂手法，拍攝不雅系列影片，台北捷運公司嚴正澄清，業者係以擬真場景拍攝，並非在北捷場站實地進行；並強烈譴責業者以仿捷運場站、車廂擬真布景，拍攝不雅情色影、照片，企圖以此宣傳手法誤導民眾吸引會員，請社會大眾切勿上當信以為真。」

北捷也強調，台北捷運不斷透過各種方式宣導性騷擾防治，對於維護婦幼安全一向不遺餘力，例如：規劃夜間安心候車區、設置廁所求助鈴、實施反偷拍偵測及提供計程車叫車資訊等。旅客如有需要，在列車上可透過通話器，或告知車站服務人員，我們將儘速前往或通報捷警處理。

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