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SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

圖、文／鏡週刊

號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG，因自製台灣本土A片爆紅，旗下AV女優最近還到北市西門町舉牌徵炮友，亂象頻傳。本刊調查，除了拍攝A片遊走法律邊緣，SWAG甚至淪為性交易平台，部分AV女優及直播主透過網路誘惑男粉絲見面、做愛，一次開價數十萬元。警方認為，這些女郎利用AV女優及直播主身分自抬身價、高檔援交，已跨越紅線，將深入偵辦，絕不寬貸。

▲▼【AV女優鍍金賣】把直播當性交易平台　直擊知名長腿女神喊價陪睡拍片。（圖／鏡週刊提供） 

▲本刊記者（右）刷了價值15,000元的禮物斗內，取得與SWAG直播主A女郎（左）約會的機會。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲▼【AV女優鍍金賣】把直播當性交易平台　直擊知名長腿女神喊價陪睡拍片。（圖／鏡週刊提供）

▲號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG，因自製台灣本土A片爆紅，但爭議也不少。（翻攝SWAG官網）

最近在台灣大行其道的SWAG成人網站，充斥大量情色內容，甚至公開招募男女主角、自製本土A片，遊走法律邊緣。更扯的是，網站內部分女直播主還以此為噱頭，強調作風大膽，只要粉絲願意刷禮物「斗內」，就能與她們當面互動，「可啪、可拍片」。

▲▼【AV女優鍍金賣】把直播當性交易平台　直擊知名長腿女神喊價陪睡拍片。（圖／鏡週刊提供）

▲▼直播主A女郎與記者對話相當謹慎，要求當面再聊性交易細節。

▲▼【AV女優鍍金賣】把直播當性交易平台　直擊知名長腿女神喊價陪睡拍片。（圖／鏡週刊提供）

▲▼【AV女優鍍金賣】把直播當性交易平台　直擊知名長腿女神喊價陪睡拍片。（圖／鏡週刊提供）

▲SWAG在台興起後亂象叢生，還有女直播主在台北西門町舉牌徵炮友。

為了一探究竟，本刊記者先花2萬多元成為SWAG的APP會員，之後隨機進入各女郎的直播間聊天，發現確實有部分直播主「暗示」可性交易，其中又以一名A女郎的直播內容最為煽情。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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