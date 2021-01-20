SWAG女神性交易直擊！驗貨F奶先刷1萬5　鍍金級價碼曝光

圖、文／鏡週刊

號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG，因自製台灣本土A片爆紅，旗下AV女優最近還到北市西門町舉牌徵炮友，亂象頻傳。本刊調查，SWAG已淪為性交易平台，部分AV女優及直播主透過網路誘惑男粉絲見面、做愛，一次開價數十萬元。

▲A女郎赴約時行事小心，特別在咖啡廳外觀察有無異狀。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊日前直擊一名A女郎，身高172公分、F罩杯，號稱「長腿女神」。她告訴粉絲，直播當天有深夜福利，只要刷「3個名牌香水」（約新台幣15,000元）斗內她，就可跟她約會，還強調「低鑽約會」是限時福利，錯過可惜。

▲號稱亞洲最大的私密成人平台SWAG，因自製台灣本土A片爆紅，但爭議也不少。

然而，直播間裡數百名粉絲反應冷淡。A女郎見狀開始加碼，強調如果對她的身材、面貌有質疑，可先參加台北、台中粉絲見面會，還表示只要粉絲刷「小小的禮物」（約新台幣8,000元）斗內她，就可到現場「看貨」。

▲SWAG女郎直播時極盡挑逗之能事，讓許多粉絲掏錢斗內。

▲A女郎在SWAG網站直播時尺度很大，還開出「深夜福利」。

為了衝「買氣」，A女還向「拍片控」的粉絲喊話：「我拍的片是解鎖率最高的，想跟我一起創造傳奇的人，趕快私訊我！」並祭出限量策略，強調拍片名額有限，只會從粉絲中挑幾個人，並請有興趣的粉絲提供身高、體重、年紀等資訊，還要附上「那個」，也就是生殖器的照片。



▲女直播主宣稱，「壞壞」（指做愛）約會活動可錄影，但不能說價錢。

話題越來越辣，下方留言也越來越多，A女郎見粉絲的欲火已被撩起，尺度更大，甚至在鏡頭前拔陰毛，還透露直播前一天，才跟一名粉絲「壞壞」。

▲見面後，A女郎（左）告訴記者（右），若真的想「做什麼」，須刷價值38萬元的禮物斗內她。

本刊為了確認A女郎是否真的從事性交易，記者刷了價值15,000元的禮物，取得與她約會的機會。見面當天飄著濛濛細雨，記者在咖啡廳等候，不久，一名身材高挑的妙齡女子走了進來，立刻吸引記者的目光，這名女子先在店內來回穿梭，之後走向女廁。

▲SWAG因自製台灣本土A片爆紅，號稱旗下有上千名女直播主。

記者以為認錯人，繼續等待，突然間，女子又出現，且毫不遲疑地坐到記者面前，低聲地說：「我來了！」記者研判，她應該是先觀察咖啡廳裡是否有可疑的人事物，確定沒有異狀後才現身，相當小心。

因記者並未出示SWAG直播會員帳號供她核對，A女郎可能也忘了這天是跟哪個會員約會，簡單自我介紹後，便詢問記者：「你是刷XXXX的人，對吧？」確認身分後，記者詢問性交易細節，她告訴記者：「像我們今天這種低鑽約會，真的沒辦法做什麼，之前有粉絲陸陸續續支持我1、200萬。」

「1、200萬！妳是說新台幣？」記者訝異地問。A女郎連忙撇清說：「不是現金啦！是鑽石（禮物）啦！之前粉絲送1、200萬鑽石支持我，才能好好跟他吃頓飯。」A女郎強調，依照一般的行情，低鑽只能見面，無法安排約會行程，如果真的想「做什麼」，必須刷「直鑽」，也就是700萬鑽石（約新台幣38萬元）。

接著，A女郎又告訴記者：「我們要的是業績，因為粉絲送禮的點數，每天都會歸零、重新計算，我們業績壓力很大！」

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