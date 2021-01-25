行政執行署喊話：防疫裁罰若拒繳　絕對強力執行絕不寬貸！

▲行政執行署25日召開全國分署長會議，署長林慶宗針對防疫裁罰案件指示各分署確實強力執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

有鑑於新冠肺炎疫情持續在國內蔓延，行政執行署25日召開全國分署長會議，署長林慶宗針對防疫裁罰案件指示各分署確實強力執行，若有違反防疫規定遭衛生機關裁罰且不肯繳罰款的民眾，絕不寬容。並超前部署主動聯繫各直轄市及各縣市政府衛生局，共同加強對違反防疫規範之民眾強力執行。

行政執行署表示，因應國內疫情有升溫的趨勢，且近日經中央疫情指揮中心所匡列需居家隔離者高達5,000人，面對嚴峻疫情來襲，全體國民均須嚴正以待，不容鬆懈，共同遵守相關防疫措施，不允許少數違規民眾造成防疫缺口，尤其是近日報載臺中市有剛從大陸地區返臺居家檢疫男子外出趴趴走、新北市有一名男子逛超市拒不戴口罩等，無視政府防疫政策，增加疫情擴散的風險，各執行分署會特別針對此類防疫裁罰案件依法迅速強制執行，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，展現全面落實防疫政策的決心。

行政執行署於25日召開全國分署長會議，會中林署長慶宗特別針對防疫裁罰案件指示各分署確實強力執行，尤其是對於惡意違反防疫規定遭衛生機關裁罰，卻又拒繳罰款的民眾，絕不寬待，堅決強力執行。行政執行署也特別呼籲，農曆春節即將來臨，大量返鄉旅客容易造成防疫漏洞，因此有賴全體國民共同遵守防疫政策，以守護全民健康及全國防疫成果。

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