防疫很重要！台南藍軍喊話　請黃偉哲暫緩更動市府一級主管以免影響人心

▲台南市議會國民黨團在「協助弱勢團體過好年」專案報告時，除聚焦1300多戶低收家庭遭取消低收補助無法過好年等議題外，更力挺凡事親力親為的社會局長陳榮枝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府一級主管異動傳聞滿天飛，市議會國民黨團25日在進行「協助弱勢團體過好年」專案報告時，除聚焦1300多戶低收家庭遭取消低收補助無法過好年等議題外，更力挺服務不分藍綠、凡事親力親為，傳言要被撤換的社會局長陳榮枝。

國民黨團請黃偉哲市長全力防範日益嚴峻的新冠疫情，因為安南區防疫旅館發生隔離民眾暴斃事件，當地居民人心惶惶，擔心該患者是確診病患，在新冠疫情升溫之際，請黃偉哲市長暫緩異動一級主管，以免人心浮動不安。

國民黨團書記長李中岑指出，一名50歲的入境男子在安南區防疫旅館進行居家隔離，卻不幸死亡，當地居民非常擔心這位往生者是死於新冠肺炎，一直不停到服務處打聽，她也請衛生單位有第一手消息一定要立刻告知，國民黨團絕不干涉黃偉哲市長人事權，但在此疫情攀升之際，防疫仍是目前第一要務，請黃偉哲市長暫緩異動一級主管，以免影響防疫。

蔡育輝議員在「協助弱勢團體過好年」專案報告時，肯定社會局長陳榮枝的努力，說他是一位非常熟稔社會局業務的局長，議員們知道他有很多委屈，希望如果慰留一定要留下來。也請陳局長設法解決復康巴士難預約、早出門晚回家的老問題，希望復康巴士過年能不打烊。

王家貞直接詢問陳榮枝局長是否會被更動，陳局長非常尷尬不知該如何應答，只能小聲說沒有，王家貞說台南市2年內已換了4位警察局長，衛生局長也上任不久，近來報派民政局、工務局、社會局、環保局等局長都要更換，年關將近，傳言滿天飛，攪得人心惶惶，對市府各項業務推動尤其是防疫，會產生一定影響。

因為直系血親納入社會救助法，台南市已有1300戶家庭被取消低收補助，王家貞表示，有人會鑽漏洞，本事非常大能申請到低收補助開名車，但真正需要補助的低收入戶卻被取消資格，真讓人不捨。

李鎮國也讚許陳榮枝局長默默認真負責的做事態度，但也請陳局長正視因為疫情影響，很多社區除照顧弱勢，社區健康長輩也是照顧重點，因為幫獨居老人送餐程序越來越複雜，要有防疫計畫書和實名制，為老人送餐因此停頓。

蔡淑惠誇讚陳榮枝局長人緣超好，不分藍綠議員都慰留，台南市目前復康巴士捐贈146輛配有司機，可是還是很多想使用的患者申請不到，經營這麼多年應該知道哪個地區需求量比較大，另外台南市兒童餐食券寒暑假期間只發放957個學童，以她個人經驗全台南市絕對不止這個數字，因為光是南區安平區發放人數就達5、600份。

尤榮智則說，年關到，各區都發生弱勢民眾因申請條件改變而領不到補助，很多熱心人士包括廟宇都會協助中低收入戶發送愛心物資助弱勢，市府應有高度帶頭修改急難救助法，擴大辦理急難救助，不要輸給地方宮廟。

林美燕也說，社會局說要專案協助被取消低收的民眾，真的要盡力幫忙，要過年了，1300多戶被影響，這真的太殘忍，現在大環境不好，還要將出嫁女的資產連結原生父母資產一起計算，真的不符社會期待。

洪玉鳳發言力挺陳榮枝局長，她說報派一直說陳局長位子要被換掉，請黃偉哲應該留幾位做事的局長，不要像警察局長兩年換4位，另外也請陳局長趕緊協助快要斷炊的弱勢家庭，並跟中央建議讓社會救助法修訂的更符合人性。

陳榮枝局長面對不分藍綠議員的力挺，都只能面帶苦笑，對於眾所關切，因急難救助法修訂受影響的1300個家庭，已跟黃偉哲市長報告，在1月底前專案處理，至少給予8到9折的補助款協助他們好過年。

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