部桃全紅區、隔離5千人　黃暐瀚：證明醫院已經不安全

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染擴大，中央流行指揮中心24日宣布，回溯1月6日至19日出院病患、陪病者、同住者，估計5000人需要居家隔離，部桃則全院列為紅區警戒。對此，名嘴黃暐瀚認為，證明醫院已經不安全。

黃暐瀚25日表示，聽到指揮官陳時中說要隔離5千人，相信很多人都直覺「不妙了」，真的很不妙，從案812開始，部桃一直出現難以追蹤的感染者，新確診的案889和890，11日就已經出院，隔9天才發病，而且還是從未出現過確診者的12樓外科病房（7樓是內科與負壓隔離病房），證明醫院已經不安全，若接下來也在社區出現「追不到感染源」的確診者，就代表疫情進到更嚴重的階段。

黃暐瀚指出，有些人批評，為什麼當該院醫師案838確診後，不立即全院普篩？醫師林氏璧說，就算當時全院普篩，也一定會出現很多跟案868一樣三採陰，發燒後才確診的案例，也就是說，普篩不見得安全，還可能因此錯判情勢，誤以為安全，所以，防疫重點不在普篩，而是確實隔離14天後再度採檢。

至於一般民眾，黃暐瀚說，就只能戴好口罩，噴酒精、常洗手，一起期待未來兩週，都不要再出現確診病例了，不管是在醫院，還是社區，桃園加油、台灣加油、一起加油！

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