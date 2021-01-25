直擊244人封關前搶買防疫神單！恐怖號碼牌「1張寫10多份保單」

記者黃宥寧、陳羿妏／桃園報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染持續擴大，累計15人染疫，引發民眾搶買台灣產物保險公司的「防疫神單」。對此，《ETtoday新聞雲》記者今（25日）於收件截止時間下午5時前，直擊中壢台產門口，約有244人壓線領取號碼牌，希望能趕上最後一波，買到防疫險。

▲▼直擊244人壓線領號碼牌搶買「防疫神單」！（圖／記者黃宥寧攝）

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根據現場狀況，下午4時許，已發出244張號碼牌，雖是採1人領取1張號碼牌制度，但有人是替全家或朋友領取，也有人一次拿十幾張填寫的情形，而民眾也坦言「是因為疫情可怕，才想要保」。

一名台產桃園分公司業務向記者透露，從22日（上週五）開始，部分業務僅睡2至3小時，假日也加班，他們覺得要把客戶的資料都填好送出去，是一種責任，而1人處理1000多份，實際上賺的不多，就是盼能保障客戶。

業務指出，部分年輕人都以樂透心態來買這張保單，但真要獲得理賠仍有個但書，根據保單注意事項內第六點，「若政府宣布封城不發隔離通知書、治療通知書、檢疫通知書，台產不用賠，反之政府宣布封城且發通知書，則要給付賠償，台產就破產」；不過他指出，雖然疫情若日趨嚴峻有可能封城，但機率很低。

▼業務透露，領取賠償仍有個但書。（圖／記者黃宥寧攝）