遠到模糊！部桃護理師「眺望照」太催淚　無奈摸不到兒子：好想你

▲原PO和家人的距離已經遠到照片都模糊了。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院近日爆發群聚感染，醫護人員除了要扛住疫情變化的壓力，還要面對社會輿論。部桃的張姓護理師在臉書上PO出老公和兒子的照片，直呼「這就是世界上最遙遠的距離」，深愛的家人明明就在自己眼前，卻沒辦法碰觸。貼文曝光後，不少網友不禁鼻酸，「我都要哭了，心疼你」、「只能這樣遠遠的看著彼此」。

張姓護理師在臉書上發文表示，「我想這就是世界上最遙遠的距離」，她真的很想念丈夫和兒子，但即便兩人就在自己眼前，距離卻是「遠到畫質都有夠模糊。」從她PO出的照片可以見得，她站在醫院的高樓，眺望院外的老公和兒子，「看得到，摸不到」，不過她卻知足的說，「看到你們就像是打了一針強心針。」

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雖然無法碰觸到彼此，但原PO的老公卻準備了數杯手搖飲料給醫護人員，希望能帶來一些力量，且除此之外，他也特地帶上了拼圖，讓老婆不要太無聊。

▲先生一直給予支持和鼓勵。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

丈夫也在訊息中寫道，「感謝你們辛苦的付出」，用心守護台灣一整年，這段時間先好好休息，有體力了再回到前線，「你們絕對不是孤軍奮戰，後面還有後勤的支援！」

貼文曝光後，不少網友都紅了眼眶，直呼「好好的休息、充電」、「真的好感動，這真的是最遙遠的距離」、「看到這個忍不住鼻酸了啦！等你出來好好抱抱他們」、「真的很心疼你們，會過去的，加油」、「好感人，我要哭了，老公好貼心」、「一定要好好照顧自己唷」、「加油！辛苦了，桃園人有你們真好」。

▲原PO除了臉上都是口罩壓痕，還累得趴在桌上。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

此外，本站曾報導《部桃護理師臉上全壓痕！1張「趴桌照」惹鼻酸 夫：我會照顧好兒子》，文中提到，原PO去（2020）年疫情爆發之際，義無反顧的重回職場第一線，扛起了許多人無法想像的壓力，「承擔全國五分之一確診者」，現在不斷看見同事確診，心情著實複雜。而老公則是一直給予鼓勵，並相信一定會雨過天晴，「我以你為榮！」