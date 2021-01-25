企業回饋鄉里　家登精密工業捐贈皮卡災情勘查車強化台南消防

▲台南市家登精密工業公司董事長邱銘乾及副董事長林添瑞，代表捐贈皮卡災情勘查車，由消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎座及獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局25日上午10時10分，於台南市家登精密工業股份有限公司，舉行捐贈災情勘查車1輛儀式，由董事長邱銘乾及副董事長林添瑞代表捐贈，並由台南市消防局局長李明峯受贈並頒發感謝獎座及獎牌，以感謝善行義舉造福地方人群。

家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾表示，取之於社會，用之於社會，企業社會責任是身為本土供應商的家登所不敢忘。面對颱風、地震等無可預期及避免之天災，第一時間的救助至關重要，在得知消防局第四大隊南科分隊轄區，因部分地區地勢較為低漥，易有淹水之災情發生，故慷慨解囊捐贈價值約新台幣154萬元災情勘查車「家登二號」1輛，除選用皮卡車輛具備涉水性能且兼具橡皮艇拖掛救災功能，並配備有LED警示燈、警報器、拖船勾及無線電…等裝備，著實提升消防局之水域救生能力，希望能成為救災時消防弟兄最堅實的夥伴，共同捍衛市民生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，家登精密工業公司是全球半導體領導廠商關鍵材料與創新技術的優良企業，歷年的社會公益活動數不勝數，包含學術單位的獎助學金、幫助優秀青年或清貧學童、贊助學術單位學術研究經費、重大災難的慈善捐款、社區民俗信仰建置與活動贊助及新北市消防局三峽分隊勘查車的捐贈等。在前市議員林慶鎮的牽線之下，今日捐贈之皮卡災情勘查車，具有各種災害指揮搶救、災情查勘回報、低窪地區搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

搶救科科長邱淵明說，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，更是提高警義消人員自身救災安全，對於救災助益良多。台南市長黃偉哲表示，家登精密工業公司持續秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈災情勘查車1輛，協助台南市消防救災工作，有效提升台南市救災效能，展現服務社會之大愛，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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