配合防疫　台南市土城聖母廟等多家廟宇取消大型活動

▲配合政府防疫政策，繼市府宣布暫時取消今年鹽水蜂炮活動後，台南市土城聖母廟等多家廟宇自也陸續宣布取消近期大型遶境或春節期間重要活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



鑑於衛福部桃園醫院爆發群聚感染事件，近日新冠肺炎疫情連續爆發本土個案，國內疫情有升溫趨勢，為配合防疫市府已於 1月20日宣布暫時取消今年鹽水蜂炮活動，同時在市府與各區公所努力溝通協調下，台南市土城聖母廟等多家廟宇自也陸續宣布取消近期大型遶境或春節期間重要活動。

台南市開基玉皇宮取消1月23日、24日逾萬人大型遶境活動；開基天后祖廟延後辦理2月14日送天師遶境、鹿耳門聖母廟新每年春節重頭戲，新春嘉年華迎春牛系列活動縮小規模辦理，2月26日元宵節當天鞭春牛、國際高空煙火活動暫停。另外普濟殿原訂2月6日起「府城普濟燈會」宣布取消，祀典大天后宮也宣布取消除夕夜搶頭香活動，而鹿耳門天后宮辛丑年文化季暨參拜祈福活動發放年夜祭歲錢亦取消。安平觀音亭取消平安魯麵活動，三千佛法會尚請筊中，元宵乞龜活動目前尚未取消。



民政局並於同日配合內政部，正式行文各區公所，請各區公所積極輔導轄區宗教團體，如近期有辦理宗教集會活動計畫，主辦單位務必依據衛福部訂頒「COVID-19（新冠肺炎）因應指引：公眾集會」進行評估、訂定防疫應變計畫並落實相關防疫措施，對於無法落實之主辦單位，則應取消或延期辦理。



黃偉哲市長表示，感謝各大宮廟的支持，在此時共體時艱，一起為防疫盡心力；同時也指示民政局持續督導區公所向近期及春節期間擬舉辦活動之宗教團體進行協調溝通。



下個月就是農曆春節，民眾習慣攜家帶眷到廟宇參拜，民政局也提醒民眾到寺廟參拜務必戴口罩，並保持社交安全距離，如有發燒或呼吸道症狀者應避免外出，大家共同遵守防疫規定，讓眾神都放心，眾人更安心。

濕髮、乾髮都適用



