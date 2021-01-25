台南西門路直擊！他驚喊「500元之亂」　網秒懂笑了：真台灣人

▲網友在台南西門路發現排隊人潮。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣產物保險推出的「防疫神單」爆夯，由於今為投保最後一天，各地業務員紛紛出來擺攤，狂吸排隊人潮，就有台南民眾在西門路直擊現場，忍不住驚呆發文。對此，有人吐槽這就是群聚；也有網友看畫面秒懂，直呼「500賭10萬的概念！」

說到這張防疫神單，由於保費僅500元，萬一被隔離，就能領10萬元理賠，所以一推出就超熱銷，眼看收件量太龐大，公司負荷不來，因此今（25）下午5點將停止收件，而保險業務腦筋也動超快，直接上街擺攤，幫民眾投保、收件。

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一名網友在「台南爆料公社」發文直喊，「500元之亂...西門路現場。」雖然文內沒多加解釋，但廣大網友一看便知曉，這是在排台產防疫險，紛紛回應「台灣人的錢真的很好賺」、「看起來沒很亂啊！毛有長齊就好」、「這跟買張500刮刮卡，刮中10萬一樣意思」、「何謂五百元之亂？應該是自我管理不佳吧」、「有機會花500賺10萬，要不要，要不要」。

▲部立桃園醫院群聚感染擴大。（圖／記者林敬旻攝）

同時，許多鄉親為此憂心，直言「這也是群聚的一種啊」、「會不會本來沒中...去排個隊就中了」、「保持距離戴好口罩比較實」、「這樣群聚真的好嗎」。

另外，也有人不解，「有需要排隊？就把資料丟給保險員就好了耶！」對此，網友無奈解釋，很多業務都已不接單了。