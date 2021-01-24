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台南六甲落羽松賞紅季開始！　黃偉哲邀請大家來趟舒暢身心之旅

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南六甲落羽松賞紅季開始囉！六甲區公所精心策劃的「花現落羽松、六甲松鶴玩」開幕活動即將於1月30日熱鬧登場，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。

黃偉哲市長表示，現在疫情比較嚴重，大型群聚活動都沒有了，但是可以在一個很大的區域裡面，遊客三三兩兩一起來，這樣是一種健康的旅遊，也是舒展身心的好方式。

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位在台一線六甲區往官田區北上省道旁的落羽松林，在網際網路的發達與遊客間的口耳相傳，六甲落羽松林已從「秘境」蛻變成全國知名的觀光勝地。今年從元旦至今，冷氣團一波接著一波，天寒地凍，也不減遊客來到六甲落羽松賞紅的興致，統計元旦至今，總計已迎來約8.5萬人次的遊客。

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年六甲區公所首度辦理落羽松觀光活動，得到國人的迴響，今年六甲區公所更推陳出新，在落羽松林附近規劃1.5公頃花海景觀，其中不只設計了太陽花迷宮，也使用不同色彩的百日草等花草，以光芒為意象設計圖騰，打造如畫布一般的美景。

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，六甲落羽松林從他兩年多前剛當選就職時，就看到這個地方已經形成一個景點，很多好朋友都會來觀賞，但是因為缺乏好好的營造，停車也不好停，連洗手間也沒有，當時他就請區公所能做好規劃。

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，非常感謝前蔡區長及現在的陳啟榮區長的努力，已經把園區規劃好，還推出相關活動，讓更多好朋友，能夠很快樂的在新年期間來此舒散身心。尤其現在疫情比較嚴重，大型群聚活動都沒有了，可以在一個很大的區域裡面，遊客三三兩兩一起來，這是一種健康的旅遊方式，也是舒展身心的好方式。

六甲區陳啓榮區長介紹今年的活動主題「花現落羽松、六甲松鶴玩」，建議旅客來到六甲可以欣賞經裝置藝術妝點的三大區域，一為花海及落羽松林，二為六甲多功能運動公園，三是林鳳營故事館，大家可以去這幾個區域捕捉現身的可愛小動物身影，另外由於六甲落羽松係呈現分散式分布，因此仍有許多保持原始樣貌的落羽松森林可讓旅客前往拍攝美照。

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

區公所也特別出版了「六甲松愜意」、「六甲老屋」、「六甲美食趣」、「來稻六甲松鶴玩」等4份觀光旅遊地圖，要推薦遊客一路玩進市區，品嚐六甲美食、欣賞六甲老屋，歡迎遊客索取或至六甲區公所臉書下載地圖使用。

另外，出身六甲的南六公益慈善基金會董事長黃清山樂見六甲落羽松十分受到民眾歡迎，為了方便遊客騎乘腳踏車探訪六甲美景，特別捐贈了10台腳踏車，放置於林鳳營火車站鄰近的鳳林派出所，民眾如欲借用騎乘請洽詢鳳林派出所。

▲台南六甲落羽松賞紅季開始囉，台南市長黃偉哲邀請大家欣賞這一年一度的浪漫美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳區長也預告落羽松賞紅季開幕活動的亮點內容，當天除了有六甲在地團體、媽媽教室歌舞藝演出，還有松鶴市集讓遊客購買各種農特產及文創產品，現場也有攸關百姓身家安全的防救災各項政令宣導小遊戲，還有打卡換獎、「動手作松鶴玩」DIY手作體驗、六甲商圈「遊稻六甲趣、六甲松鶴玩」繪圖著色比賽等活動，

今年過年期間，花海將會盛開，在花海及落羽松的互相烘托下，遊客到此一定能大飽眼福。林鳳社區發展協會執行辦理的「2021年繽紛落羽松、埤遊趣松鶴玩」小旅行，歡迎民眾報名參加，除了帶領民眾欣賞花海及落羽松這彷彿畫布一般的美景，也能一併到訪鄰近地區的景點，讓民眾留下難忘的回憶。

區公所提醒各位遊客，近來新冠肺炎疫情因氣候寒冷日趨嚴峻，請進入落羽松園區的遊客全程配戴口罩、勿飲食、保持戶外1公尺以上的安全社交距離，並請落實良好衛生習慣。

濕髮、乾髮都適用

 

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