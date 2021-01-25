川普卸任回佛州人氣慘跌！海湖莊園會員「切割」怒退會：令人沮喪

▲川普西棕櫚灘俱樂部打高爾夫球時，向前來的支持者們揮手致意。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登正式就職後，卸任後的川普去留成為國際間矚目的話題，不過其位於佛羅里達州棕櫚灘的渡假俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）卻傳出許多忠實的會員正在陸續退出，因為他們希望不再與川普有任何瓜葛。

根據美媒《CNN》報導，歷史學家利默（Laurence Leamer）以出版《海湖莊園：透視川普總統官邸內的權力大門》（Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace）聞名，他於23日登上MSNBC的節目爆料，在拜登就職、川普卸任後，海湖莊園內的會員們擔憂自己可能登上新聞版面，加上川普人氣不斷下跌，因此紛紛取消會員資格。

利默表示，即便在海湖莊園當地，人們開始轉變對待川普的態度，「他們不希望與川普再有牽連，且如今會員們也不再去那裡了，對他們而言，海湖莊園是令人失望、沮喪的地方。」

▲位於佛州棕櫚灘的海湖莊園。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華盛頓郵報》報導，海湖莊園的會員們非常關注川普是否回歸，而鄰居們正試圖向棕櫚灘政府與美國特勤局發送信函，聲稱川普並不被賦予合法權利長期定居海湖莊園，應通知川普不被允許成為永久居民。

據悉，海湖莊園的入會費為20萬美元（約新台幣560萬元），是佛州棕櫚灘的國家歷史名勝，早年規劃提供美國總統提供冬季療養避寒場所，川普於1985年將之收購，而在當選後將之稱為「南部白宮」，曾在此接見日本前首相安倍晉三、中國國家主席習近平等。

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