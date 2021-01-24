川普卸任首個週末活動曝光！前進佛州打小白球　川粉舉旗歡迎回歸

▲川普23日在佛州西棕櫚灘俱樂部打高爾夫球時，對前來的支持者們揮手致意。（圖／翻攝自推特／@Olivianuzzi）

記者葉睿涵／編譯

剛剛在1月20日成為美國前總統的川普，將卸任後的第一個週末用來從事他最喜歡的休閒活動，在佛州西棕櫚灘俱樂部打高爾夫球。這是他離開白宮後第一次公開露面，現場也有許多川粉到場支持。當他的車隊經過群聚的川粉身邊時，他也向支持者們揮手致意。

據《每日郵報》報導，在拜登就職典禮前就飛回海湖莊園（Mar-a-Lago）的川普，23日被民眾目擊，身穿白色馬球衫、頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）的標誌性紅色競選帽，在西棕櫚灘俱樂部打高爾夫。這位前總統拒絕遵循傳統，參加他的繼任者拜登的就職典禮。

川普的出現讓等在西棕櫚灘俱樂部（West Palm Beach Club）外的川粉們非常激動。他們手舉美國國旗和寫著「還是我的總統（Still My President）」和「川普勝利（Trump Won）」的標語，歡迎川普回到佛州。當川普的車隊經過群聚的川粉身邊時，這位前總統也微笑向川粉揮手致意。

不過，就在川普享受著他「退休生活」的同時，眾議院的民主黨人最近也宣布，他們已為參議院針對國會騷亂時，川普的彈劾案設定了開始辯論的日期。彈劾案將在2月8日當週開始舉行，這是美國首次有前總統在離任後面臨這樣的指控。

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