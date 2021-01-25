拜登大動作防堵變種病毒！擬對南非等30國祭出旅遊禁令

▲美國總統拜登擬恢復巴西、英國等30國的旅遊禁令，同時新增南非為限制對象。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

為防堵南非變種病毒入侵，美國總統拜登擬再度祭出對巴西、英國、愛爾蘭以及歐洲申根地區26國的旅遊禁令，同時將南非列入限制名單內，對象為非美國公民。事實上，美國前總統川普卸任前曾不顧衛生機構的建議，執意取消這些限制，不過拜登一上任，就打算恢復相關入境管制，以遏止南非變種病毒入侵美國。

根據《路透社》引述美國一名高級公共衛生官員報導，拜登有意於25日宣布實施新的入境禁令，將南非列入限制名單內，禁止近期曾到過南非的非美國公民入境，「因為南非已開始出現令人擔憂的變異」。除此之外，拜登也將恢復對於英國、巴西、愛爾蘭以及歐洲申根地區的入境限制。

▲全美至少有20個州出現英國變種病毒確診案例。（圖／路透）

美國前總統川普18日才趕在卸任前取消對這些國家的入境限制，19日新制正式上路。然而此舉也遭到外界批評，當時即將上任的白宮秘書普賽基（Jen Psaki）還對此表達不滿。如今拜登一上任就緊急恢復入境管制，更將南非新增至對象名單內，就是為了有效防堵變種病毒入侵美國。

美國部分公衛官員擔憂，最新的疫苗可能會對南非變種新冠病毒無效，導致再次感染的風險增加。儘管美國境內尚未檢測出南非變種病毒，但因此變異病毒株的感染力高出50%，當局也不敢大意。美國疾管中心表示，如果有必要，隨時都有可能將其他國家列入限制入境名單內。

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