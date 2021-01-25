紐國66天零本土破功！隔離期染「南非變種病毒」　採檢陰性又轉陽

▲紐西蘭一名女子疑在隔離檢疫期間被附近的確診病患感染，導致紐西蘭維持了2個月的0本土病例破功。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

紐西蘭證實，境內在相隔2個月後，再次出現一例社區感染的新冠病例，患者是一名於去年12月30日返國的56歲婦女。報導稱，這名婦女感染的是南非變種病毒，其感染源可能是在隔離設施的另一名確診病患。

綜合路透社與紐西蘭當地媒體Stuff報導，衛生部長葉建事（Chris Hipkins）在新聞發布會上表示，紐西蘭近2個多月的0本土病例在24日破功。病患是一名自歐洲返回紐西蘭的56歲婦女，她在結束14天隔離後，採檢都是陰性，但是在離開集中隔離與檢疫設施（MIQ facility）的10天後，被確診患上新冠肺炎。

▲紐西蘭衛生部長葉建事指出，官員們正在調查患病女子的感染途徑。（圖／達志影像／美聯社）

由於此女在隔離檢疫期間的房間，距離另一名確診病患十分接近，因此官員們相信，她是在隔離檢疫期間染疫的。這名女病患的感染途徑為何尚不清楚，但官員們推斷，她可能是通過呼吸道飛沫傳播、空氣中或隔離設施內的通風系統傳播，或是通過被污染的表面傳播。

葉建事指出，官員們目前正對此案展開調查，已確定2宗感染病例相互接觸的時間和地點，但目前未有其他證據顯示有其他的社區傳播案例。紐西蘭上一次出現社區感染案例，是去年的11月18日。

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