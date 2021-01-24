佛門不清淨！陸尼姑夥同和尚殺人棄屍　逃亡21年被逮

▲本名劉月亭的尼姑逃亡21年被捕。（圖／翻攝紫牛新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸江蘇省淮安市21年前發生一起命案，一名尼姑遭人殺害後棄屍，警方最近逮捕其中一名嫌犯。讓外界訝異的是，逃亡21年的嫌犯也是尼姑，出家人不但將佛門戒律拋諸腦後，還犯下殺人大罪，用繩索將被害人勒斃並棄屍河川。

《澎湃》 新聞報導，江蘇淮安警方1月15日在四川綿陽警方協助下，成功將潛逃21年的殺人逃犯劉月亭抓捕歸案。本名劉月亭的女子，現年48歲，四川廣元人，重慶市慈雲庵尼姑，法名正靜，字海融，也自稱廣靜。

時間回到2000年6月，淮安市漣水縣梁岔鎮陳溪村境內東張河，有一天發現一具高度腐爛的女屍，經初步勘查和屍體檢驗後證實是他殺。當地警方迅速成立「2000.6.18」專案組，通過連日的現場勘驗、調查走訪等，最終鎖定當年27歲的劉月亭以及一名32歲的和尚（漣水人、別名王毅，法名智作、清蓮）有重大嫌疑。

▲另一名兇手是和尚，目前仍在逃。（圖／翻攝紫牛新聞）

報導指出，案發後，兩人就逃離當地，21年來，警方先後赴四川、重慶、陝西、福建、廣東、浙江、安徽等地查案，採集數據五萬多條，發放懸賞通告近萬份。

一直到1月11日，警方終於獲報，有個法名為「廣靜師」的人可能是懸賞通告上的劉月亭。隨後，警方展開進一步調查，確認「廣靜師」真的就是被通緝的殺人逃犯。在四川綿陽警方的協助下，於1月15日將劉月亭逮捕歸案。

她被捕後供稱，自己在2000年6月的某一晚，在漣水縣梁岔鎮一間民宅內，跟另一名嫌犯王憶聯手將受害人吳某用繩子勒死後拋屍河中。報導指出，另一名嫌犯至今仍在逃，相關抓捕工作持續進行。