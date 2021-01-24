進口櫻桃驗出新冠病毒還能吃嗎？　陸專家給答案

▲江蘇進口櫻桃驗出核酸陽性反應。（圖／翻攝CCTV2）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸江蘇省無錫市日前傳出進口櫻桃表面核酸檢測呈陽性反應，對此，中國疾控中心副主任馮子健指出，儘管櫻桃表面檢測是核酸陽性，並不意味著它一定有傳染性。他強調，過去有從事食品加工或者搬運工作的人員感染，是因為接觸病毒時間長、次數多，「對消費者而言，進口水果一般不會造成感染，清洗之後可以放心食用。」

《中新網》報導，江蘇無錫市梁溪區疾病預防控制中心22日發佈通報，梁溪區疾病預防控制中心在對進口食品開展常態化監測中，發現一份進口櫻桃內表面核酸檢測呈陽性。幫地政府也迅速落實流行病學調查、核酸採樣、密切接觸者集中隔離、剩餘食品封存、環境全面消殺等措施。

不過，這則消息也引起消費者疑慮，究竟核酸檢測陽性反應的櫻桃能否食用？對此，馮子健解釋，雖然有很多進口貨品在核酸檢測中顯示陽性，但核酸陽性並不意味著一定有傳染性，因為要看其污染的量還有污染的病毒是否有活性。

他表示，到目前為止，雖然不斷發現各種進口貨品檢出陽性，但是並沒有普通消費者被進口商品所污染的病毒感染，就像無錫櫻桃的核酸檢測，病毒的載量很低，對消費者不會造成太大的感染風險。

▲大陸專家認為水果表面病毒清洗即可。（圖／翻攝CCTV2）

馮子健指出，過去有從事食品加工或者搬運工作的人員感染，是因為接觸病毒時間長、次數多，對於消費者來說，進口水果一般不會造成感染，清洗之後可以放心食用，一般不需要特殊處理，清水沖洗就行。只不過，接觸物品之後仍應及時洗手，不要用臟手去摸眼睛、鼻子、嘴。

報導還提到，與冷鏈食品相比，水果的儲存溫度更高，病毒不會在水果表面存活太長時間，但由於冬季氣溫低，病毒在集裝箱、貨櫃表面存活時間就會延長，所以更要勤洗手，防止病毒通過接觸外包裝而傳播。