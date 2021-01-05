是佛的加被還是茶的魔力　《當一位和尚遇上一位茶人》會如何？

中國古代有許多習俗、規定會讓人匪夷所思，像元朝就有一奇葩規定，就是女子到出嫁年齡時，必須先獻身和尚「破處」才能完婚，而頒布這道荒唐法規的正是「元順帝」，他甚至以身作則，即便是剛選入宮的嬪妃，也要先陪和尚「睡一覺」，導致當時後宮淫亂不堪。