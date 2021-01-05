是佛的加被還是茶的魔力　《當一位和尚遇上一位茶人》會如何？

▲彌陀報恩佛七圓緣茶會，在楠西萬佛寺舉辦「第一屆感恩茶香會」，邀請各界人士來參加，包括台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁參與殊勝茶會。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導
2021年新春假期後第1天，台南於楠西萬佛寺，政商名流齊聚，參與一場由彌陀報恩佛七圓緣茶會所辦「第一屆感恩茶香會」，大家新春歡樂喝囍茶。
巧逢僧伽林萬佛寺僧團成立20週年，聯合三合堂囍字號女兒茶，舉辦茶香感恩茶會！這次義賣茶品，由三合堂堂主陳正偉老師所提供囍字號女兒茶，做為此次慈善義賣，全數義賣所得捐贈萬佛寺籌建基金。
彌陀報恩佛七圓緣茶會1月4日下午，在楠西萬佛寺舉辦「第一屆感恩茶香會」，邀請各界人士來參加，包括台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都親臨參與，黃偉哲市長也對楠西萬佛寺，平時弘法行善，對地方弱勢的幫助給予肯定，並祈求新冠肺炎疫情早早退散南部缺水情況及早改善。
萬佛寺方藏法師表示，這一次能夠在因緣際會下，讓彌陀報恩法會圓滿以茶會的方式來呈現，內心充滿感恩、感謝、與感動。
據了解，萬佛寺法藏法師於2020年12月27日與行彌陀報恩佛七，佛七於2021年1月3日圓滿結束，特地選1月4日做茶香感恩茶會，將所有佛七加持做為義賣與大家結緣。
讀者迴響