單親媽勒斃2幼子遭判死刑　上訴二審痛哭後悔

▲新北市吳姓單親媽媽勒斃2幼子，一審判處死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市單親媽媽吳女因為長期獨自撫養6歲與7歲的子女，經濟困窘，2020年2月間，以安眠藥摻入果凍迷昏子女後勒殺，一審將她判處死刑，引發爭議。案經上訴，高等法院二審5日首度開庭審理，吳女在庭上痛哭失聲，還說很後悔殺害小孩，無法原諒自己；但覺得一審死刑判的太重，所以才上訴二審。

本案發生於去年2月間，吳女離婚後獨自撫養2名幼子，因長期的精神、經濟壓力，讓她想要帶著2名孩子共赴黃泉。案發前兩天，她帶孩子入住汽車旅館，以枕頭壓住孩子臉部口鼻失敗，又於兩天後再度行兇，她將安眠藥摻入果凍迷昏子女後勒殺，並於深夜傳Line給前夫告知「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單。」吳女自己也服用安眠藥等藥物，並飲用酒類而昏睡，前夫凌晨3時讀到訊息趕至汽車旅館，經破門後現2名幼子氣絕身亡，並由櫃台人員報警、將吳女送醫。

一審新北地方法院審理後，認為吳女殺害親生子女，「顯見其行為已是罪無可赦，不判處其死刑，有違天理，不足以彰顯公義，而且違反人民成立國家而與國家所訂的『社會契約』，亦即人民冀望對於所為是人神共憤且罪無可赦之徒判處死刑，將其永久隔離於社會，以儆來茲並藉此保障善良人民的權益的期待。」因此判處死刑，判決出爐後引發爭議。

案經上訴，高等法院5日首度開庭審理。法官詢問吳女上訴理由、以及對檢方起訴的罪名表示意見。吳女突然痛哭失聲，表示是為了帶小孩一起去天上找外婆，所以才會共死。吳女接著說，很後悔殺死小孩，無法原諒自己；但因為一審判死刑度太重，她才決定上訴二審。

法官諭知候核辦，結束庭訊。吳女還押時，拿出紙張遮住自己的臉，另外記者詢問她後不後悔等問題，她都不願回答，快步走上囚車。

