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小一童對監視器報告：媽媽我考97分　21秒落寞背影惹哭上億網友

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

江蘇連雲港市海州區就讀小學一年級的叮噹（化名），日前在學校考試拿到97分，回家後興奮拿著考卷對監視器鏡頭說，「媽媽，我考了97分！」回應他的卻是一片寂靜，雖然有些落寞，但他還是乖乖坐到桌子旁邊開始寫作業。這段監視器影片在網路上傳開，意外掀起大陸上億網友熱議，認為男童實在是乖到讓人心疼。

根據《現代快報》報導，叮噹的母親穆女士坦言，兒子今年才7歲，就讀海州新壩中心小學一年級，事情發生在6日下午，兒子放學後獨自一人先回到家，出於習慣，一進門就衝到監視器鏡頭前，並亮出97分的考卷，開心分享當日的學校生活，但這一句「媽媽，我考了97分」，卻沒有和往常一樣獲得稱讚，他雖然有些落寞，後退幾步之後，還是乖乖轉身坐到飯桌前寫作業。

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲叮噹習慣一回家就對著監視器鏡頭和媽媽分享學校生活。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

穆女士表示，當天手機剛好沒電，所以無法立即回應兒子，結果讓兒子失望了，直到手機充飽電才看到監視器畫面，內心十分愧疚，回家第一時間馬上道歉，為了提醒並激勵自己，這才決定將影片上傳到網路，沒想到意外引起上億網友關注。

這段21秒的影片在網路上瘋傳開來，播放量更是突破2億，不少熱心網友想要寄些善款、衣服、零食給母子倆，但都被婉拒了。穆女士強調，之所以分享影片只是想記錄生活，告訴自己遇到任何困難都不要消極，很感謝每一個心疼她兒子的好心人，「雖然我們是單親家庭，但不能因為經歷挫折，就抹掉對未來的希望。」

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