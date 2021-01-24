江宜樺：台灣看川普有點天真　未提復交、重返聯合國

▲江宜樺 。（資料照／世新大學提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台美關係近期有重大突破，前總統川普政府，甚至取消台美交往限制。不過行政院前院長江宜樺就指出，台灣看待美國善意有點天真，容易被騙。如果美國沒認真考慮，恢復台美邦交、結盟對抗中共，或連署讓我國重返聯合國，就看得出來什麼是真心、什麼是假意。

長風基金會23日舉辦「拜登就職新風雲」論壇，由媒體人趙少康、台北論壇董事長蘇起、長風基金會董事長江宜樺、台大政治系莫內講座教授蘇宏達展開對談。

江宜樺說，台灣在看待美國善意時，「有時有點天真，容易被騙」，像川普在前幾年釋出所謂善意，美國指責跟中華民國斷交的國家，揚言要對他們不客氣。台灣雖然看了很爽，但美國若要提升台美關係到超越台灣關係法的程度，會碰到台美建交或與中華民國復交。

因此，江宜樺表示，《台灣關係法》與六項保證是美國對台關係重要基石，美國政府想對台釋出更多善意，就盡量在實行時做最寬鬆解釋，但若美國要提升台美關係超越台美關係法以上層次，就涉及台美建交或復交層次。

江宜樺舉例，前川普政府表現到最接近的是上個月前國務卿蓬佩奧爾提出，台灣要扮演自由中國的角色，但川普卸任前也只能玩到這個程度，還是沒表態支持台灣加入國際組織，拜登任內更看不出有這樣操作可能性。

江宜樺認為，現在不存在美國提出與我國復交或重返聯合國可能，川普政府曾承諾的解除台美高層官員互動，也要觀察之後我國正副總統、行政院長、國防部長、外交部長能不能進入到華府，若兩年都沒有實現，就證明鬆綁只是曇花一現。

