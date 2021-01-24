桑德斯迷因紅到加拿大！杜魯道借用「宣傳防疫」　網笑瘋：好幽默

▲杜魯道用桑德斯迷因圖宣導防疫,意外引起網民熱議。（圖／翻攝自推特／@JustinTrudeau）

記者葉睿涵／綜合報導

79歲的美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）日前在拜登的就職典禮上，一張穿著樸素、雙手交叉、盤腿而坐的照片，讓他在網路上掀起了新一股迷因風潮。桑德斯的迷因圖被瘋傳後，許多漫畫、電影、動畫都紛紛將他「置入」其中，就連加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）都在推特上貼出一張自己與桑德斯的合成照，向民眾宣導疫情期間不要出門的觀念。

▲桑德斯的迷因圖被「置入」各個著名電影、動漫中。（圖／翻攝自推特／@dslccprez）

據法新社報導，杜魯道24日在推特上傳了一張自己在自家草坪上召開記者會的照片，但有趣的是，在他正後方居然見到桑德斯雙手交叉、翹腳坐在椅子上的迷因圖像。杜魯道在文中開玩笑寫道，「我兒子一個月前左右不請自來我的記者會也就算了，但這次……（指桑德斯到加拿大）現在不是旅行的時候，留在家中，我聲明，是留在自己的家裡……」

杜魯道搭上最近的迷因熱潮，用幽默的方式勸告人們待在家中，讓人眼前一亮。不少民眾紛紛在他的推特帖文下方留言道，「你太搞笑了」、「待在家中不代表要失去幽默感，你很棒」、「我怎麼在哪都看到桑德斯，桑德斯應該待在家中」。

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