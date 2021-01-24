「拜登政府挺台有延續性」　羅致政：美國對大陸制裁國安團隊不滿

▲民進黨國際部主任羅致政。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，國務院24日首度聲明，要求北京停止對台軍事、外交與經濟施壓。對此，民進黨國際部主任羅致政表示，美國國務院在新政府組成那麼短的時間，就針對台海問題發表談話，從內容來看，都是對台灣友好，一方面可能再度強調美國對台政策有其延續性，延續繼續對台灣友好的態度；另一方面，可能也是對大陸制裁前國安團隊，表達不滿。

共軍23日密集侵擾我國空域，一度在短短兩小時內，7次侵入我國空域，包括8架「轟6K」轟炸機、4架「殲16」戰機、1架「運8」反潛機，成為今年擾台架次最高的一天。

美國國務院新任發言人普萊斯（Ned Price）則於美東時間23日發布新聞稿關注大陸對台施壓行為，表示美國注意到並關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰居。美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。

對此，羅致政上午出席「拜登新政府對台美關係未來展望座談會」前受訪時說，美國國務院在新政府組成這麼短的時間裡，就針對台海問題發表談話，內容上看，都是對台灣友好，一方面可能再度強調，美國對台政策有延續性。

羅致政說，另一方面，北京在拜登就任的第一時間，就制裁了很多位美國前國安團隊，這可能也是對大陸這樣動作，表達相當程度的不滿。

對於大陸會不會有更大反彈？羅致政評估，如果惡性循環的話，開始就是來自於對岸，特別是兩岸情勢主要是大陸軍事的恫嚇與威脅，這的地區不穩定，根源來自對岸的軍事挑釁動作。