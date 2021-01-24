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部桃綠區淪陷！醫曝「整個醫院大概沒安全區了」應加速停止門診

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃爆發感染清空院內畫面，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

部立桃園醫院已確診15名本土個案，中央流行疫情指揮中心在部桃爆發院內感染時，逐漸將醫院劃分風險區，分為紅黃綠區，其中12A原本是列在綠區，但今（24日）新增2名案例就是在12A病房，因此指揮中心改列為紅區，鄰近12B和10A也同樣列為紅區。台大兒童醫院長、感染科專家黃立民認為，整個醫院大概都沒安全區了。

黃立民受訪表示，早就說過要「全院篩檢、驗抗體」，且是所有有出院的都要驗，但一直沒做，現在看起來比想像中的嚴重，已經很難分安全區跟危險區了，也就是原本的紅黃綠，因為分了半天也不正確，確診的都不是原本的紅區，「整個醫院大概沒有安全區了」。

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黃立民說，首要是「醫療業務愈減愈少愈好」，至少到春節以前，盡量不要有醫療業務，雖然現在有在減，只是不知道速度多快或慢，他強調，雖不至於到封院，但目前真的要趕快讓個醫療業務加速減少，「讓整個院區可以休息。」

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，20日上午已有多位患者透過民間或消防局救護車協助轉院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲黃立民認為，部桃應加速減少醫療業務。（圖／記者沈繼昌攝）

時任和平醫院急診科主任、萬芳醫院現任醫師張裕泰認為，12A有人確診是出乎意料，代表AB兩棟都有問題，都被污染到了，應擴大分艙分流，先讓醫護人員到另一個地方，類似防疫旅館那樣，而確診的病人原地不動，並做動線管理，繼續由院內醫護人照顧這些病人會比較省人力，若還要從外面調一批進去照顧確診者，問題會比較多，或把確診病人移到其他醫院，假設飽和還是會有狀況，因沒人敢說不會再有後續發展。

張裕泰同樣認為，現在最好就是「停止病人進入院內看門診」， 同時部桃要有額外空間挪出來，以防之後擴散現象發生，否則整個醫院會垮掉。至於不停止門診，只是擔心慢性病人拿藥問題，其實只要電腦作業沒問題，是能想辦法讓他們直接取處方箋就好，如院外設臨時站。

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