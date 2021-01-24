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港媒：解放軍將加薪40%　留住邊境部隊人才

▲▼中國解放軍小隊考察邊界塔什庫爾干。（圖／路透）

▲解放軍小隊考察邊界塔什庫爾干。（圖／路透）

文／中央社台北23日電

香港英文報刊「南華早報」引述消息人士表示，中共解放軍今年預料將為軍官加薪40%，其中以駐紮西藏、新疆及東海、南海等邊境部隊，及前景看好的年輕軍官最為受益。

據報導，解放軍這波加薪幅度約40%，在中共中央軍委主席習近平推動更為現代化的軍改後，此舉目的是為吸引和保留人才，並讓年輕軍人對正在進行的改革產生信心。

報導引述一名要求匿名的北京上校說法，這波調薪將讓他額外獲得最多人民幣7000元（約新台幣3萬229元）的收入，預計他的月收將超過2萬元。不過他也表示，還不清楚調薪政策何時實施，據信應在不久之後。

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲港媒指解放軍將調薪40%。（圖／路透社）

報導指出，這波調薪的最大受益對象為駐紮在西藏、新疆、東海及南海等邊境的軍人。另有退休軍官表示，退休軍人也將按服務年限，獲得更高的每月退休俸。

報導引述軍事專家表示，這次的調薪與習近平領導的中共中央軍事委員會於1日發布的「現役軍官管理暫行條例」有關。條例還涉及10多項相關規則，內容包含人員選拔、培訓、晉升、福利等。

但報導引述軍方消息人士表示，現役及退役軍官都對中共中央軍事委員會強大的影響力，及缺乏透明度的制度感到憂心。

這名消息人士表示，「中央軍委只提及他們發布了10多項法規，但都不是公開文件，意味著只有更高級別的軍官才有閱讀權限。」他指出，所有的軍官都歡迎提高待遇，但也希望建立像「退役軍人保障法」般全面的法律體系。

 
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